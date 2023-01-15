Apple, 2024 yılında çıkaracağı Apple Watch Ultra’da microLED’ler kullanmayı planıyordu. Gelen yeni bilgiler, bu güncellemeden sonra microLED kullanımının tüm ürün yelpazesine yayılacağını ortaya çıkardı.

Dev teknoloji şirketi Apple, gelecekteki akıllı saatlerinde LG üretimi microLED’leri kullanacak. Ancak bundan çok daha fazlası var. 2025 yılında çıkacak olan Apple Watch Ultra’dan sonra microLED kullanımı iPhone, iPad ve Mac serileri de dahil olmak üzere birçok üründe kullanılabilir.

Mark Gurman'ın hazırladığı "Power On" bültenine göre Apple, 2017'de T159 kod adını verdiği kendi özel üretimi microLED ekranlar için yaklaşık altı yıl harcadıktan sonra, bu teknolojiyi gerçek bir üründe kullanmaya sonunda başlıyor.

2025’ten önce microLED’li akıllı saatler piyasada olabilir

Ocak ayının başlarında yayınlanan bir tedarik zinciri raporunda, microLED teknolojisinin 2025 yılında Apple Watch'ta kullanılabileceği belirtilmişti ancak Apple Watch Ultra'nın 2024 güncellemesinin bu teknolojiyi ilk kullanan ürün olacağına inanılıyor.

Gurman, 2024'teki bu sürümden sonra Apple'ın bir sonraki microLED yükseltmesi için iPhone serisine yöneleceğini, ardından iPad serisinin ve daha sonra da Mac serisinin geleceğini öngörüyor. Bu da Apple'ın eninde sonunda tüm önemli ürün kategorilerine microLED teknolojisini eklemesi demek oluyor.