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Apple, 2026'nın Kalanı ve 2027'de Tanıtacağı Ürünler: Apple Sevenler İçin Şölen Var

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Apple, 2026'nın kalanı ve 2027 yılı için 20'den fazla yeni ürün tanıtmayı planlıyor. İşte o ürünler.

Apple, 2026'nın Kalanı ve 2027'de Tanıtacağı Ürünler: Apple Sevenler İçin Şölen Var
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok kullanıcısı bulunan şirketlerden olan Apple, her sene çok sayıda ürününü bizlerle buluşturuyor. 2026’nın ilk yarısı tamamlanırken teknoloji devinin çok sayıda yeni ürününü tanıttığını görmüştük. Peki bu yılın kalanı ve önümüzdeki yıl için durumlar nasıl?

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Bu içeriğimizde Apple’ın 2026’nın kalanında ve 2027 yılında tanıtacağı ürünleri sizler için derledik. Yeni iPhone modelleri, tamamen yeni katlanabilir iPhone, yeni Mac’ler, akıllı gözlük ve çok daha fazlasını önümüzdeki 1.5 yıl içinde göreceğiz.

İçerikten Görseller

Apple, 2026'nın Kalanı ve 2027'de Tanıtacağı Ürünler: Apple Sevenler İçin Şölen Var
ihp
mac
glas

Apple’ın 2026’nın kalanı ve 2027’de tanıtacağı ürünler

iPhone

ihp

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max 2026
  • iPhone Ultra (ilk katlanabilir iPhone)
  • iPhone Air 2
  • iPhone 18
  • iPhone 20 Pro ve 20 Pro Max

Apple Watch

  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4

iPad

  • iPad 12
  • iPad mini

Mac

mac

  • M4 Mac Studio
  • M4 ve M4 Pro Mac mini
  • M5 iMac
  • Dokunmatik OLED ekranlı ve M6 çipli MacBook Ultra
  • Yeni MacBook Air ve Pro modelleri

Diğer ürünler

glas

  • Apple TV
  • HomePod mini
  • HomePod
  • HomePod Hub
  • AirPods Ultra (kameralı)
  • Apple akıllı gözlük (Meta Ray-Ban benzeri, günlük kullanıma uygun)

Listeden de görebileceğiniz üzere 2026 ve 2027 Apple için dolu dolu geçecek. Katlanabilir iPhone, 20. yıla özel iPhone’lar, OLED MacBook, kameralı AirPods, akıllı gözlük gibi yepyeni ürünler göreceğiz. Tabii ki bunlar dışında sürprizler de olacaktır. Teknoloji sevenler için dolu dolu bir buçuk yılın bizi beklediğini söyleyebiliriz.

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