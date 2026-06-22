Apple, 2026'nın Kalanı ve 2027'de Tanıtacağı Ürünler: Apple Sevenler İçin Şölen Var

Apple, 2026'nın kalanı ve 2027 yılı için 20'den fazla yeni ürün tanıtmayı planlıyor. İşte o ürünler.

Dünya çapında en çok kullanıcısı bulunan şirketlerden olan Apple, her sene çok sayıda ürününü bizlerle buluşturuyor. 2026’nın ilk yarısı tamamlanırken teknoloji devinin çok sayıda yeni ürününü tanıttığını görmüştük. Peki bu yılın kalanı ve önümüzdeki yıl için durumlar nasıl?

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Bu içeriğimizde Apple’ın 2026’nın kalanında ve 2027 yılında tanıtacağı ürünleri sizler için derledik. Yeni iPhone modelleri, tamamen yeni katlanabilir iPhone, yeni Mac’ler, akıllı gözlük ve çok daha fazlasını önümüzdeki 1.5 yıl içinde göreceğiz.

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Apple’ın 2026’nın kalanı ve 2027’de tanıtacağı ürünler

iPhone

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max 2026

iPhone Ultra (ilk katlanabilir iPhone)

iPhone Air 2

iPhone 18

iPhone 20 Pro ve 20 Pro Max

Apple Watch

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

iPad

iPad 12

iPad mini

Mac

M4 Mac Studio

M4 ve M4 Pro Mac mini

M5 iMac

Dokunmatik OLED ekranlı ve M6 çipli MacBook Ultra

Yeni MacBook Air ve Pro modelleri

Diğer ürünler

Apple TV

HomePod mini

HomePod

HomePod Hub

AirPods Ultra (kameralı)

Apple akıllı gözlük (Meta Ray-Ban benzeri, günlük kullanıma uygun)

Listeden de görebileceğiniz üzere 2026 ve 2027 Apple için dolu dolu geçecek. Katlanabilir iPhone, 20. yıla özel iPhone’lar, OLED MacBook, kameralı AirPods, akıllı gözlük gibi yepyeni ürünler göreceğiz. Tabii ki bunlar dışında sürprizler de olacaktır. Teknoloji sevenler için dolu dolu bir buçuk yılın bizi beklediğini söyleyebiliriz.