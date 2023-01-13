Analist Ross Young, Apple'ın Apple Watch modellerinde ne zaman microLED kullanacağına dair bilgiler paylaştı. Young'a göre teknoloji devi, 2025 yılında çıkacak Apple Watch'larda LG'nin üreteceği microLED'leri kullanmayı planlıyor.

Apple, Apple Watch modeli ile akıllı saat alanında en tepede yer alan şirketlerden biri. Teknoloji devinin bu cihazlarda ne zaman ekran iyileştirmeleri yapacağı da bir süredir merak ediliyordu. Şimdi ise bu konuda bazı iddialar öne sürüldü.

Ünlü analist Ross Young, Apple’ın yeni nesil akıllı saatlerinde LG’nin ürettiği microLED ekranları kullanmaya başlayacağını ifade etti. Young ayrıca, LG Display’in ne zaman üretime başlayacağı ve bu ekranlara sahip Apple Watch’ların ne zaman çıkacağı hakkında da bilgiler sundu

LG’nin microLED ekranları 2025’te çıkacak Apple Watch’ta yer alabilir

Ünlü analist LG’nin, 2024 yılının ikinci yarısına kadar microLED’lerin üretimine başlamayacağını söylerken Apple’ın da bu ekranları 2025 yılında çıkacak olan Apple Watch cihazlara entegre edeceğini belirtiyor. Bunun daha önce çıkan bilgilerle çeliştiğini söylememizde fayda var. Diğer analistler, microLED ekranların 2024 yılında saatlere gelebileceğini söylemişti.

Apple’ın saatlerde iyileştirmeye giderek microLED ekran kullanacağı söylentileri uzun süredir dolaşıyordu. Hatta 2019’da çıkan raporlar, şirketin 2020 yılında bu ekranlara geçebileceğini göstermişti; ancak bu gerçekleşmedi. Teknoloji devi şu anda Apple Watch’larda OLED ekran kullanıyor. Ayrıca şirketin microLED ilgisinin iPhone’lara yansıyacağı söylentileri de mevcut.

microLED panellerin OLED’e göre avantajlarının olduğunu eklemek gerek. Bu teknoloji daha yüksek parlaklık ve daha az ekran yanması gibi şeyler sunuyor. Ayrıca OLED’e göre daha verimli bir güç tüketimi var. Apple Watch’ların pil ömrünün büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde micro LED’in oldukça yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.