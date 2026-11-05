Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple’dan Yapay Zekâ Bütçesine Kısıtlama: Mühendislerin Günlük Limitleri Düşürüldü!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, artan maliyetler nedeniyle mühendislerin günlük yapay zekâ kullanım bütçesini 300 dolardan 200 dolara düşürdü.

Apple’dan Yapay Zekâ Bütçesine Kısıtlama: Mühendislerin Günlük Limitleri Düşürüldü!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yapay zekâ ve altyapı harcamalarının hızla tırmandığı bir dönemde maliyetleri kontrol altına almak için şirket içi yapay zekâ bütçelerini kısmaya başladı.

Yeni CEO John Ternus’un daha yalın bir operasyon yapısı hedefi doğrultusunda, çalışanların günlük model kullanım limitlerine sınırlama getirildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple’dan Yapay Zekâ Bütçesine Kısıtlama: Mühendislerin Günlük Limitleri Düşürüldü!
gorsel_20261105_093006

Mühendislerin günlük bütçesi 200 dolara indirildi

gorsel_20261105_093006

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Apple, geçen ay bazı mühendislerin yapay zekâ modelleri için kullanabildiği günlük 300 dolarlık harcama limitini 200 dolara düşürdü. Şirketin, bazı mühendislik ekipleri için bu limiti ilerleyen dönemde günlük 100 dolara kadar çekmeyi planladığı belirtiliyor.

Mühendislik dışındaki pek çok departmanda halihazırda 100 dolar olan günlük limitin ise bazı ekipler için 25 dolara kadar indirilmesi gündemde. Daha yüksek bütçeye ihtiyaç duyan çalışanların üst yönetimden özel muafiyet talep etmesi gerekirken, Apple konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Söz konusu bütçeler, yapay zekâ modellerinin veri işleme birimi olan "token" harcamalarını kapsıyor. Kod yazımı ve hata ayıklama süreçleri ciddi miktarda token tüketirken, çalışanların Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT ve Google Gemini gibi araçları kullanabildiği ancak bazı birimlere daha ucuz veya cihaz üzerinde çalışan modellere yönelmeleri talimatı verildiği bildirildi.

Şirket içinde tepkiler arttı

Alınan karar şirket içinde farklı tepkilere yol açtı. Bazı çalışanlar 300 dolarlık limiti zaten nadiren doldurduklarını belirtirken, bazıları ise ağustos ayında yaşanan 200'ü aşkın işten çıkarmanın ardından bu adımı daha geniş çaplı bir tasarruf dalgasının ve yeni işten çıkarmaların habercisi olarak görüyor. 1 Eylül'de CEO koltuğuna oturan John Ternus, yönetim katmanlarını azaltarak Apple'ı daha hızlı ve verimli bir yapıya kavuşturmak için dış danışmanlarla verimlilik incelemeleri yürütüyor.

Bu kısıtlamalara rağmen Apple'ın genel giderleri büyümeye devam ediyor. Şirketin yıllık raporuna göre artan altyapı ve yapay zeka yatırımları nedeniyle 2026 mali yılında Ar-Ge harcamaları %32, toplam faaliyet giderleri ise %22 artışla 75,5 milyar dolara ulaştı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı

OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı

Excel'e Veda: 30 Bin Projede Kullanılan Yerli Site Yönetim Yazılımı Yapay Zekâyla Güçlendi

Excel'e Veda: 30 Bin Projede Kullanılan Yerli Site Yönetim Yazılımı Yapay Zekâyla Güçlendi

OpenAI'a Ağır Suçlama: "ChatGPT Kızımıza İlacı Bıraktırdı ve Ölümüne Yol Açtı"

OpenAI'a Ağır Suçlama: "ChatGPT Kızımıza İlacı Bıraktırdı ve Ölümüne Yol Açtı"

OpenAI, 3 Büyük Bilimsel Keşif Yaptığını Açıkladı! Bilim Dünyasında Büyük Ses Getirdi

OpenAI, 3 Büyük Bilimsel Keşif Yaptığını Açıkladı! Bilim Dünyasında Büyük Ses Getirdi

Apple Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com