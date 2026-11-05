Apple’dan Yapay Zekâ Bütçesine Kısıtlama: Mühendislerin Günlük Limitleri Düşürüldü!

Apple, artan maliyetler nedeniyle mühendislerin günlük yapay zekâ kullanım bütçesini 300 dolardan 200 dolara düşürdü.

Apple, yapay zekâ ve altyapı harcamalarının hızla tırmandığı bir dönemde maliyetleri kontrol altına almak için şirket içi yapay zekâ bütçelerini kısmaya başladı.

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Yeni CEO John Ternus’un daha yalın bir operasyon yapısı hedefi doğrultusunda, çalışanların günlük model kullanım limitlerine sınırlama getirildi.

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Mühendislerin günlük bütçesi 200 dolara indirildi

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Apple, geçen ay bazı mühendislerin yapay zekâ modelleri için kullanabildiği günlük 300 dolarlık harcama limitini 200 dolara düşürdü. Şirketin, bazı mühendislik ekipleri için bu limiti ilerleyen dönemde günlük 100 dolara kadar çekmeyi planladığı belirtiliyor.

Mühendislik dışındaki pek çok departmanda halihazırda 100 dolar olan günlük limitin ise bazı ekipler için 25 dolara kadar indirilmesi gündemde. Daha yüksek bütçeye ihtiyaç duyan çalışanların üst yönetimden özel muafiyet talep etmesi gerekirken, Apple konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Söz konusu bütçeler, yapay zekâ modellerinin veri işleme birimi olan "token" harcamalarını kapsıyor. Kod yazımı ve hata ayıklama süreçleri ciddi miktarda token tüketirken, çalışanların Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT ve Google Gemini gibi araçları kullanabildiği ancak bazı birimlere daha ucuz veya cihaz üzerinde çalışan modellere yönelmeleri talimatı verildiği bildirildi.

Şirket içinde tepkiler arttı

Alınan karar şirket içinde farklı tepkilere yol açtı. Bazı çalışanlar 300 dolarlık limiti zaten nadiren doldurduklarını belirtirken, bazıları ise ağustos ayında yaşanan 200'ü aşkın işten çıkarmanın ardından bu adımı daha geniş çaplı bir tasarruf dalgasının ve yeni işten çıkarmaların habercisi olarak görüyor. 1 Eylül'de CEO koltuğuna oturan John Ternus, yönetim katmanlarını azaltarak Apple'ı daha hızlı ve verimli bir yapıya kavuşturmak için dış danışmanlarla verimlilik incelemeleri yürütüyor.

Bu kısıtlamalara rağmen Apple'ın genel giderleri büyümeye devam ediyor. Şirketin yıllık raporuna göre artan altyapı ve yapay zeka yatırımları nedeniyle 2026 mali yılında Ar-Ge harcamaları %32, toplam faaliyet giderleri ise %22 artışla 75,5 milyar dolara ulaştı.