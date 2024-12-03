Apple Music, çok beklenen yıllık özetleri "Replay 2024"ü resmen yayımladı. Şu anda kullanıcılar, bu yıl en çok dinlediklerini görüntüleyebiliyorlar.

2024’ün sonuna gelmemizin ardından müzik platformları yıllık özetlerini yayımlamaya başlamıştı. Bugün ise dünyanın en popüler müzik uygulamalarından olan Apple Music, bu yılki özetlerini nihayet bizlerle buluşturdu.

Apple Music aboneleri, “Replay 2024” ismini verdiği özellik yoluyla özetlerine ulaşabiliyorlar. Özetler, en çok dinlediğiniz şarkılardan sanatçılara kadar birçok detayı sizlerle buluşturuyor.

Apple Music Replay 2024 özetinize nasıl bakabilirsiniz?

Replay 2024, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine sadece web odaklı bir özellik olarak geliyor. Zaten Spotify Wrapped’den geride kalmasının ana nedenlerinden biri de bu. Kullanıcılar buradaki bağlantıya tıklayarak Apple Music özetlerine ulaşabilirler. Apple Hesabınız’a giriş yaptığınızda neler dinlediğinizi görebiliyorsunuz. Direkt olarak Apple Music uygulamasının "Ana Sayfa" sekmesinin en altından da sizi siteye yönlendirecek bağlantıya ulaşmanız mümkün.

Replay 2024, yine hikâye benzeri tasarımlarla size yıllık özetlerinizi sunuyor. Burada en çok dinlediğiniz sanatçı, tür, albüm ve şarkılar olmak üzere birçok detay yer alıyor. Tabii ki toplam dinleme süreniz, her ay en çok dinledikleriniz gibi şeyler de var. En sonda ise sosyal medyada paylaşmanıza olanak tanıyan önemli detayların yer aldığı kısım var.

Ayrıca özeti izledikten sonra daha fazla detaya da erişmeniz mümkün. Burada aylara göre en çok dinlediğiniz şarkılar, aştığınız kilometre taşları (en çok şarkı dinlediğiniz ay gibi) ve dinlediklerinizin yer aldığı bir liste gibi şeyler karşınıza çıkıyor.

Apple Music Replay 2024’ün ardından artık tüm gözler Spotify Wrapped’e çevrilmiş durumda. Platform, muhtemelen bugün veya yarın özetini kullanıcılarla buluşturacak.