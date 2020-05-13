Apple’ın çevrimiçi müzik yayın platformu Apple Music, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan negatif tabloda yerli sanatçılara destek olmak için yeni bir inisiyatifi başlattığını duyurdu.

Pek çok sektörü etkileyen koronavirüs salgını, müzik sektörünün de oldukça kötü günler geçirmesine neden oluyor. Türkiye’deki sanatçılar da salgından kötü yönde etkilenen isimler arasında yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan bu negatif tabloda Türk sanatçılara destek olmak isteyen Apple, çevrimiçi müzik yayın platformu Apple Music’te “Yerli Müzik Türkiye” isimli bir inisiyatifi başlattığını duyurdu.

Apple Music’in Gözat bölümünün altında konumlandırılan Yerli Müzik Türkiye ile beraber sanatçıların albüm, single ve parçaları öne çıkacak. Gözat bölümünün altında yer alacak yerel sanatçıların şarkılarından oluşturulacak çalma listeleri de yerli sanatçıların eserlerinin dinleyicilere ulaşmasını kolaylaştıracak.

Yerli Müzik Türkiye etiketiyle Apple Music kullanıcıları, popüler yerli sanatçılarıla birlikte yeni sanatçılar da keşfedebilecekler. Sanatçıların albümlerinin yanında yeni çıkan single çalışmaları da yine bu bölümde sıralanacak.

Apple Music’in Karnaval’la beraber oluşturacağı çalma listelerinde de yerli sanatçıların şarkıları dinleyicilere sunulacak. Yerli Müzik Türkiye etiketi altında yer alacak Zirvedekiler: Türkiye, Zirvedekiler: Türkçe Alternatifler ve Ailece Birlikte gibi listelerle dinleyiciler, yerli sanatçıların eserlerine kolaylıkla ulaşabilecekler.