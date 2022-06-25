GTA 4 Hileleri: Birbirinden Şahane İşe Yarar GTA 4 Şifreleri

Yayınlanmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından bir tanesi olan GTA 4 oynarken işinizi kolaylaştıracak pek çok hile var. Gelin PC’de ve farklı oyun konsollarında GTA 4 oynarken çok daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak şifrelere ve ne işe yaradıklarına yakından bakalım.

Söz konusu aksiyon macera türü oyunlar olunca hepimizin aklına ilk gelenlerden bir tanesi Grand Theft Auto serisi oluyor. Elbette serinin en sevilen oyunlarından bir tanesi de Grand Theft Auto IV. GTA 4 2008 yılında yayınlandı yani oldukça eski. Ancak oyuna özgü benzersiz özellikleri, açık uçlu oynanışı ve neredeyse tüm PC’ler ile oyun konsollarında oynanabilir olması nedeniyle hala serinin en popüler oyunlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor.

Elbette Grand Theft Auto denilince hepimizin aklına uçuk kaçık hileler geliyor. GTA 4 oyunu da seriden geri kalmıyor oyuncuların çok daha keyifli vakit geçirmesi için pek çok hile barındırıyor. Bu hileleri uygulamak için ise bazı şifreler bilmeniz gerekiyor. Gelin GTA 4 oyun keyfinizi ikiye katlayacak, PC’de ve farklı oyun konsollarında rahatlıkla kullanabileceğiniz GTA 4 şifrelerine ve ne işe yaradıklarına yakından bakalım.

GTA 4 hile kodları nasıl uygulanır?

Grand Theft Auto serisinin tüm oyunlarında hileler ve hileleri aktif etmek için kullanabileceğiniz şifreler vardır. Bu hileleri nasıl aktif hale getireceğiniz ise biraz maharet gerektirir. Neyse ki GTA 4 hile uygulama konusunda en kolay oyunlardan bir tanesi. Yapmanız gereken tek şey karakterinizin cep telefonu özelliğini açmak. Cep telefonu ekranını açtıktan sonra hangi hileyi aktif hale getirmek istiyorsanız şifreyi girin ve onaylayın. İşte bu kadar basit.

PC ve oyun konsolları için GTA 4 hile şifreleri:

Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X ve Xbox Series S için GTA 4 hile şifreleri:

Silahlar 1 hilesi: 486 - 555 - 0150

Silahlar 2 hilesi: 486 - 555 - 0100

Hava durumu hilesi: 468 - 555 - 0100

Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 - 555 - 0150

Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 - 555 - 0100

Zırh hilesi: 362 - 555 - 0100

Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 - 555 - 0100

Şarkı bilgisi: 948 - 555 - 0100

Cognoscenti hilesi: 227 - 555 - 0142

Comet hilesi: 227 - 555 - 0175

Annihilator hilesi: 359 - 555 - 0100

Burrito hilesi: 826 - 555 - 0150

Double T hilesi: 245 - 555 - 0125

FIB Buffalo hilesi: 227 - 555 - 0100

Hakuchou hilesi: 245 - 555 - 0199

Hexer hilesi: 245 - 555 - 0150

Innovation hilesi: 245 - 555 - 0100

Jetmax hilesi: 938 - 555 - 0100

NRG-900 hilesi: 625 - 555 - 0100

Sanchez hilesi: 625 - 555 - 0150

Slamvan hilesi: 826 - 555 - 0100

SuperGT hilesi: 227 - 555 - 0168

Turismo hilesi: 227 - 555 - 0147

PC için GTA 4 hile şifreleri:

Silahlar 1 hilesi: 486 - 555 - 0150

Silahlar 2 hilesi: 486 - 555 - 0100

Şarkı bilgisi: 948 - 555 - 0100

Zırh hilesi: 362 - 555 - 0100

Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 - 555 - 0100

Hava durumu hilesi: 468 - 555 - 0100

Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 - 555 - 0150

Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 - 555 - 0100

Jetmax bot hilesi: 938 - 555 - 0100

Sanchez hilesi: 625 - 555 - 0150

NRG-900 hilesi: 625 - 555 - 0100

Helikopter hilesi: 359 - 555 - 0100

Cognoscenti hilesi: 227 - 555 - 0142

Comet hilesi: 227 - 555 - 0175

SuperGT hilesi: 227 - 555 - 0168

Turismo hilesi: 227 - 555 - 0147

FBI Buffalo hilesi: 227 - 555 - 0100

PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için GTA 4 hile şifreleri:

Silahlar 1 hilesi: 486 - 555 - 0150

Silahlar 2 hilesi: 486 - 555 - 0100

Şarkı bilgisi: 948 - 555 - 0100

Hava durumu hilesi: 468 - 555 - 0100

Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 - 555 - 0150

Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 - 555 - 0100

Zırh hilesi: 362 - 555 - 0100

Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 - 555 - 0100

Banshee hilesi: 265 - 555 - 2423

Feltzer hilesi: 662 - 555 - 0147

Presidente hilesi: 265 - 555 - 2423

Cognoscenti hilesi: 227 - 555 - 0142

Comet hilesi: 227 - 555 - 0175

Jetmax hilesi: 938 - 555 - 0100

Sanchez hilesi: 625 - 555 - 0150

SuperGT hilesi: 227 - 555 - 0168

Turismo hilesi: 227 - 555 - 0147

Annihilator hilesi: 359 - 555 - 0100

FIB Buffalo hilesi: 227 - 555 - 0100

NRG-900 hilesi: 625 - 555 - 0100

GTA 4 hakkında:

Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlanan Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto serisinin dokuzuncu oyunudur. Grand Theft Auto IV 2008 yılında ilk olarak PlayStation 3, Xbox 360 ve Microsoft Windows için yayınlanmıştır. Açık uçlu aksiyon macera türünde olan Grand Theft Auto IV iki indirilebilir içerik olarak sunulsa da daha sonra bu iki içerik birleştirilmiştir.

Grand Theft Auto IV hikayesi, ilk olarak Grand Theft Auto III oyununda karşımıza çıkan kurgusal Liberty City şehrinde geçiyor. Liberty City, New York şehri ilham alınarak geliştirildi. Oyunun ana karakteri, Niko Bellic isimli Sırp kökenli bir eski asker. Amerikan Rüyası'nı yaşamak yaşamak için ülkeye gelmiş olsa da zaman içinde suç çetelerine bulaşarak Grand Theft Auto IV hikayesinin içinde bulur kendini. Karakterimizin hikayeye girmesi ile birlikte GTA 4 oyunu başlamış olur.

Grand Theft Auto IV daha piyasaya çıktığı ilk gün 3.7 milyon, ilk hafta ise 6 milyon satılarak Amerika Birleşik Devletleri için bir rekor kırmıştır. Grand Theft Auto IV sayesinde şirket, 500 milyon dolardan fazla hasılat elde etmiştir. Metacritic ve GameRankings gibi oldukça ünlü oyun eleştiri sitelerinde ezici bir çoğunlukla olumlu eleştiriler almış ve tüm zamanların en yüksek puan alan oyunlarından biri haline gelmiştir.

Grand Theft Auto serisinin en sevilen oyunlarından bir tanesi olan GTA 4 oynarken PC’de ve farklı oyun konsollarında çok daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak GTA 4 hile şifrelerini listeleyerek ne işe yaradıklarından bahsettik. Listede olmayan GTA 4 şifreleri biliyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz.