Apple Park, Tam 85.000 Parça Legoyla Yeniden Yapıldı

Spencer_R isimli Flickr kullanıcısı, Apple'ın uzay gemisini andıran kampüsünü legolarla yapmayı başardı.

Legolara gönül vermiş olan Spencer, tam 2 yıldır üzerinde çalıştığı Apple Park legosunu en sonunda tamamlamayı başardı. Toplamda 85.000'i aşkın lego parçası kullanarak hazırladığı legonun en zor aşaması ise Apple Park'ın gözlemlenmesi olmuş.

2 yıllık sürenin çoğunu Apple Park'ın drone ile dolaşılması ve kamera kaydına alınması olduğunu belirten Spencer, Apple yetkililerinin kendisine herhangi bir zorluk çıkarmadığını belirtiyor. Toplam 2 metre uzunluğunda ve 1.30 metre genişliğindeki Apple Park legosunun ağırlığı ise tam 35 kg.

Legonun yapımında toplamda 1646 adet ağaç kullanıldığını ve bunların hepsinin tek tek doğru lokasyonlara yerleştirildiğini söylersek, harcanan emeğin boyutunu da anlamış olacağız. Spencer'ın notlarına ve detaylı fotoğraflara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.