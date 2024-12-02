Apple’ın yeni patenti, iPhone’lara kullanıcı tarafından özelleştirilebilen birden fazla aksiyon butonunun eklenebileceğini ortaya çıkardı.

Apple'ın yeni patenti, gelecekteki iPhone'ların birden fazla aksiyon tuşuna sahip olabileceğini ortaya koydu. Sol taraftaki üç tuşun kullanıcı tarafından yapılandırılabilir hale gelmesiyle iPhone'lar, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirebilir.

Patent, sadece iPhone'lar için değil, aynı zamanda iPad ve Mac cihazları için de benzer özelliklerin geleceğini gösteriyor. Yeni ortaya çıkan bu patent ile birlikte tuşların dokunsal geri bildirim sağlayacak haptic motorlarla destekleneceği görülüyor.

Apple’ın yeni patentinde, tuşlar farklı işlevlerle özelleştirilebilecek

Patent belgesindeki çizimlerde, sol tarafta Action tuşu ve iki ses tuşu bulunan bir iPhone gösteriliyor. Arayüz, her bir tuşa farklı işlevler atamayı mümkün kılacağa benziyor. Örneğin, ses kısma tuşu, kullanıcı tarafından favori bir kişiyi aramak için yapılandırılabiliyor.

Apple, bu patentin yalnızca iPhone'lar değil, aynı zamanda iPad ve Mac gibi diğer cihazlar için de geçerli olabileceğini belirtiyor. Belge, iPhone ve iPad'in yanı sıra dokunmatik yüzeylere sahip dizüstü bilgisayarları da kapsıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Apple, dokunmatik yüzeyler kategorisine trackpad'leri ve kapasitif tuşları da dahil ediyor.

Apple, patentlediği her yeniliği uygulamasa da, aksiyon tuşu ve kamera kontrol tuşu gibi önceki yeniliklerin dikkate alındığında, bu özelliğin gelecekteki cihazlarda yer alması olasılık dahilinde görünüyor.