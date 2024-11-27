Küresel akıllı telefon pazarı toparlanmasına rağmen Apple'ın iPhone satışlarında beklenen yükseliş görülmedi.

2024 yılında akıllı telefon pazarı ciddi oranda toparlanmasına rağmen Apple bu durumdan faydalanamamış gibi görünüyor. Cupertinolu teknoloji devinin iPhone satışları, yeni ortaya çıkan verilere göre bu yıl minimal düzeyde artış gösterdi. Küresel çapta akıllı telefon teslimatları %6,2 oranında artarak 1,24 milyar adete ulaştı. iPhone teslimatları ise yüzde 0,4 oranında artış gösterdi.

Apple'ın satışlarının artamamasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerden biri olarak da Çin gibi pazarlarda yerli üreticilerin yükselişi ve teknolojik inovasyonlar gösteriliyor. Huawei ve Xiaomi gibi firmaların hem donanım hem de yazılım anlamında yaptıkları yatırımların ardından Apple'ın bu ülkedeki satışları da sıkıntıya girdi.

Android satışları artıyor

Öte yandan pazara baktığımızda Android cihazların satışlarında hızlı bir toparlanma olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da ciddi satış rakamları yakalayan Android işletim sistemine sahip modeller, %7,6'lık artışla akıllı telefon pazarındaki büyümenin de öncüsü oldu.

Elbette ki bu durumda akıllı telefonların fiyatları da etkili oldu; Android cihazların ortalama fiyatları 295 dolar. Apple'ın modelleri ise çok daha pahalıya satılıyor. Premium modellerle birlikte Apple ürünleri ortalama 1000 doların üzerinde fiyatlara satılıyor.

Apple her ne kadar satışlar anlamında çok da büyük bir artış görmemiş olsa da kâr anlamında piyasadaki lider konumunu korumaya devam ediyor. IDC'ye göre Apple, gelecek yıl çok daha büyük bir büyüme gösterecek.