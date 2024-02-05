Teknoloji devi Apple, Pkl adlı açık kaynak kodlu yeni bir programlama dili yayımladı. Özellikle konfigürasyon ve yapılandırma için kullanılabilen Pkl hakkında bilinenler ise şimdilik kısıtlı.

Günümüzde programlama dillerinin büyük kısmı, emir kipi şeklinde ve adım adım yazılmış talimatlara ihtiyaç duyuyor. Apple'ın yeni açık kaynak kodlu programlama dili Pkl ise JSON benzeri bir anahtar-değer formatı ile kodlama yapmayı mümkün hâle getiriyor. Yani eylemleri tek tek belirtmek, örneğin adım adım makarna tarifi vermek yerine "Bu malzemelerle makarna yap" diyoruz, kalanını Pkl (Pickle) hallediyor.

Akıllı telefonlarda pek çok farklı ayar bulunuyor. Bu ayarlar arasında ekran parlaklığı, Wi-Fi şifresi, oyun kuralları gibi pek çok farklı yönlendirme yer alıyor. Bu ayarları değiştirmek için ya menülerde dolaşıp tek tek seçimler yapmamız ya da kod yazmamız gerekiyor. Pkl bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor. Talimatları yazmak yerine istenilen sonucu belirtmemiz yeterli oluyor.

Kodlamayı daha kolay hâle getirebilir

Açık kaynak kodlu bu programlama dilinde kontroller, sandbox tekniği, düşük öncelik gibi özellikler kullanılarak veri gizliliği ve güvenliği de sağlanıyor. Ayrıca Apple'a göre bu programlama dili, kolay yapılandırma yapmayı sağlayan çok yönlü bir yapıya da sahip.

Apple, birkaç yıldır Pkl kullanıyordu

Aslında Pkl kamuoyuna açık kaynak kodlu bir şekilde sunulmadan önce de Apple tarafından kullanılıyordu. Şimdi ise çeşitli topluluklar da bu dile erişebilecek. Daha geniş bir kitle de kodlama alanına dahil olabilecek. Şu anda da Pkl'ın VS Code ve Neovim için sözdizimi ve kod katlama sağlayan temel düzenleyici eklentisi bulunuyor.

Geliştiricilerin rahat etmesi için Apple, Pkl'da da alışıldık sözdizimini kullanıyor. Bu dilde de sınıflar, fonksiyonlar, döngüler gibi komutlar yer alıyor. Örneğin tek bir komutla veri tabanımıza benzeyen kopya veri tabanları oluşturabiliyoruz. Ayrıca Pkl programları, kolayca YAML, JSON ve XML hâline de dönüştürülebiliyor. Kısıtlamalar koymak, paket paylaşımları yapmak ve Swift, Go, Java gibi farklı dillerle Pkl'ı bağlamak da mümkün. Ayrıca Pkl editörü de kendi içinde yönlendirmeler yapan bir editör desteğiyle geliyor.