Apple, Resmi Web Sitesinde AirPower'ın Adını Dahi Anmayacak

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve son 1 yıldır piyasaya sürülmesi beklenen AirPower'ı 12 Eylül'deki lansmanda da duyurmayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Anlaşılan o ki Apple, AirPower'ın üzerine toprak atmaya hazırlanıyor.

Apple eko-sistemini aktif olarak kullanan ve birden fazla Apple cihazına sahip olan kullanıcıların uzun süredir çıkmasını beklediği kablosuz şarj cihazı AirPower adeta sırra kadem basmıştı. 1 yıldır hakkında hiçbir şey duyamadığımız AirPower'ın, Apple'ın resmi web sitesinde de adı anılmaz oldu.

Geçtiğimiz dönemde iPhone 8 ve iPhone X'un ürün sayfalarına AirPower'a çeşitli referanslarda bulunan Apple, iPhone 8'in ürün sayfasını kaldırarak ve iPhone X'un üretimini devam ettirmeyip AirPower referanslarını silerek adeta kablosuz şarj cihazının köküne kibrit suyu ekti.

'Kablosuz şarj' gibi günümüzde artık atla deve diyemeyeceğimiz bir teknolojinin Apple için ne gibi bir sorun yarattığı, iki senedir bu ürünün neden halen üretilemez ve satışa sunulamaz durumda olduğu epeyce merak ediliyor. Önümüzdeki süreçte Apple'ın gelişmiş bir kablosuz şarj cihazıyla mı karşımıza çıkacağı yoksa ürünün neden satışa çıkmadığını mı açıklayacağı ise halen muamma.