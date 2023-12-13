Apple, kendi sitesinde kulaklıktan ayrı olarak USB-C destekli AirPods Pro şarj kutusu satmaya başladı.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında yıllardır beklenen bir değişikliğe giderek cihazlarında USB-C’ye geçiş yapmıştı. Tabii ki bu durumdan etkilenenler arasında AirPods kulaklıklar da vardı. Şirket, geçişin ardından yeni AirPods Pro’ları Type-C de dahil birkaç iyileştirmeyle satmaya başladı.

Şirket, bugün ise AirPods Pro konusunda önemli bir adım attı. Türkiye de dahil birçok ülkede ayrı olarak USB-C’li şarj kutusu satılmaya başladı.

USB-C girişli 2. nesil AirPods Pro şarj kutusu, 3 bin 599 TL’ye satışa sunuldu

Apple’ın sitesini kontrol ettiğimizde USB-C ve MagSafe desteğine sahip 2. nesil AirPods Pro kutusunun 3 bin 599 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Ürüne buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz. Tekrar söyleyelim, bu ürün sadece şarj kutusu. İçinde kulaklık bulunmuyor. AirPods Pro 2’nin normal fiyatı 8 bin 649 TL.

Ayrıca teslimatların önümüzdeki ay gerçekleştirileceği de görülüyor. Buna göre bugün USB-C’li şarj kutusu alanlar, tahminen 8-15 Ocak tarihleri arasında ürüne ulaşabilecek.

Apple’ın bu hamlesi Lightning kutulu AirPods Pro 2’ye sahip olup USB-C’ye geçmek isteyenler için geliyor. Daha önceden bunu yapmak için tamamen yeni bir kulaklık almak gerekiyordu. Sadece şarj kutusunun satılması bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak sırf USB-C desteği olsun diye sadece kutu için 3.600 TL vermek gerçekten gerekli mi onu sizin yorumunuza bırakıyoruz.