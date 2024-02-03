Apple, MacBook'unu Vision Pro'ya kablo ile bağlamak isteyen geliştiriciler için USB Type-C girişli özel bir kafa bandı satışa sundu.

Vision Pro, ilk iPhone'un tanıtılmasından bu yana Apple'ın en 'yenilikçi' ürünü olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Evet, o zamandan bu yana iPad, Apple Watch ya da AirPods gibi farklı kategorilerde ürünler görmüştük ancak bunlardan hiçbiri Vision Pro kadar devrimsel değildi. Ürün bu kadar yenilikçi olunca neyin eksik neyin fazla olduğunu da fark etmek kolay olmuyor.

Vision Pro ile ilgili bilinen en büyük eksikliklerden biri, kablolu bağlantı için hiçbir kablo girişi bulunmamasıydı. Cihazın üzerinde yalnızca bir adet yeniden boyutlandırılmış Lightning girişi bulunuyor ki bu girişi de yalnızca Vision Pro'nun harici bataryasını bağlamak için kullanabiliyorsunuz. Bu durumun en azından geliştiriciler için bir sorun olacağını fark eden Apple, bu konuda masraflı bir çözüm sunmuş durumda.

Tek bir USB Type-C girişi 9.100 TL

Apple, Vision Pro için geliştiricilere özel bir kafa bandı duyurdu. Bu kafa bandı üzerinde bir adet USB Type-C girişi bulunuyor ki bu giriş sayesinde geliştiriciler, Vision Pro'ya uygulama geliştirirken MacBook'larını Vision Pro'ya bağlayabiliyor, uygulamadaki hataları daha kolay tespit edebiliyorlar. Kablo bağlantısı, hata ayıklama işlemini Wi-Fi'ya göre daha hızlı ve 'kolay' hale getiriyor.

Sorun şu ki; Apple'ın bu bir adet USB Type-C girişi dışında hiçbir ek özelliğe sahip olmayan kafa bandı, 299 dolar yani yaklaşık 9.100 TL fiyat etiketine sahip. Bu arada Apple'ın sıradan kullanıcıların Vision Pro'ya kablolu şekilde bağlanmasını kesinlikle istemediğini belirtelim. Çünkü bu Type-C girişli kafa bandı Apple Store'da değil sadece Apple'ın geliştiricilere özel web sitesinde satışa sunuluyor ve almak için ABD'de kayıtlı bir Apple Developer hesabına sahip olmanız gerekiyor.