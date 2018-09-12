Apple, 12 Eylül 2018 tarihinde düzenlediği lansman ile beklediğimiz yeni nesil akıllı saatlerini duyurdu.

Apple Watch Series 4 nihayet tanıtıldı ve cihaz, önceden edindiğimiz sızıntılarla neredeyse birebir eşleşiyor.

Bugünkü tanıtım her zamanki gibi sahneye Tim Cook'un çıkmasıyla başladı ve ilk ürünümüz Apple Watch series 4 oldu. Tim Cook, tanıtıma Apple Watch'un dünyadaki bir numaralı akıllı saat konumunda olduğunu söyleyerek başladı ve ardından şu ifadeleri kullandı: "Sadece bir numaralı akıllı saat değil, aynı zamanda bir numaralı saat."

Ardından sahneye çıkan Jeff Williams, tasarım aşamasındaki önceliklerinin bağlantı, fitness ve sağlık olduğunu belirttikten sonra yeni saatlerin tamamen yeniden tasarlanarak üretildiğini söyledi. Bu öncelikler ise, ilk Apple Watch'tan biraz farklı: Series 1, sağlık ve fitness'ın yanına zaman tutmayı alıyordu.

40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkan saatlerin ekranları artık kenarlara daha da yaklaşmış durumda. Böylece ekran yüzde 30'dan daha fazla büyürken; saatin dış şekliyle birebir eşleşiyor. Bu da elbette daha şık bir görüntü oluşturuyor.

"Bunu kasayı önceki modellerden daha küçük hale getirerek yaptık; yani saatin kapladığı alan daha küçük. Bunun yanında arayüzsel değişiklikler de getirdik." diyen Williams, sözlerine şu şekilde devam etti: "Saat yüzlerinizin üzerine koyabileceğiniz widget'larla daha fazla detaya ulaşabileceksiniz. Yeniden tasarlanan modüler yüzlerle bilgileri grafiksel olarak görebilecek; sevidğiniz spor takımınızı takip edebilecek ya da Qantas uygulamasıyla uçuş ayrıntılarınıza göz atabileceksiniz."

Apple, Series 4 saatlerinde iki çekirdekli 64-bit S4 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci, şirketin "silikon takımı" tarafından daha iyi performansa odaklanılarak geliştirildi. Şirket, işlemcinin önceki modellere göre 2 kat daha iyi poerformans sunacağını vaat ediyor.

Diğer donanımsal geliştirmeler arasında yenilenmiş ivmeölçer ve jiroskop var.

Bu yeni donanımlar, Apple Watch Series 4'ün yere düştüğünüzde sizi algılamasını ve eğer bir dakikadan daha fazla hareketsiz kaldıysanız acil servise haber vermesini sağlıyor. Saat, aynı zamanda kalp ritminizi ölçerek atriyal fibrilasyon gibi bozuklukları da fark edip sizi haberdar edebiliyor.

Asıl dikkat çekici özellik ise Series 4'ün EKG (elektrokardiyogram) çekebilmesi. Bu özellikle beraber saat, kullanıcılara doğrudan EKG sunarak bir ilki başarmış oluyor. Yapmanız gereken tek şey gerekli uygulamayı açıp dijital kadrana parmağınızı koymanız. Apple, aynı zamanda saatin tıbbî bir cihaz olarak kullanılmasına izin vermek için ABD'deki FDA'den (Food and Drug Administration - Gıda ve İlaç Dairesi) izin aldı.

WatchOS arayüzünün her bölümü de güncellendi. Daha büyük ekranın avantajını kullanabilmek için aynı şekilde güncellenen Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim uygulamalarıyla işlerinizi daha kolay halledebileceksiniz.

Apple, birçok yeni saat yüzü de tanıttı. Bunlar arasında sekiz ayrı komplikasyona izin veren bir saat yüzü de var.



Apple Watch Series 4'ün Diğer Özellikleri

Yeni dijital kadrana da haptic geribildirim özelliği eklendi; bu özellik, eski iPod'lara benzer bir his oluşuracağa benziyor.

Yeni hoparlörler, önceki seriden yüzde elli daha güçlü. Böylece aramalarınız ve Siri kullanımlarınız daha rahat hale geliyor.

Saatin arkası seramikten ve kristalden yapılma. Bu da radyo sinyallerinin daha iyi iletilmesine olanak vererek mobil verileriniz daha sağlıklı olmasını sağlayacak.