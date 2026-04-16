Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple'ın Bu Yılki En Büyük Etkinliklerinden Olacak WWDC 2026'da Neler Duyurulacak?

Apple, yakında düzenleyeceği WWDC 2026 geliştirici konferansında neler duyuracak?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük etkinliklerinden biri olan WWDC geliştirici konferansını gerçekleştirecek. Canlı olarak yayımlanacak WWDC 2026 etkinliğinde şirketin birçok farklı yeni duyuru yaptığını göreceğiz. Peki WWDC 2026’da tam olarak neler tanıtılacak?

Bu içeriğimizde Apple’ın WWDC 2026’da yapacağı tüm duyuruları sizler için derliyoruz. ABD’li teknoloji devinin etkinliği büyük oranda yazılım odaklı olacak. Yani genel olarak işletim sistemleri ve yazılım özellikleri odaklı bir sunum göreceğiz.

İçerikten Görseller

ww
iso

WWDC 2026’de neler duyurulacak?

ww

  • iOS 27
  • macOS 27
  • iPadOS 27
  • watchOS 27
  • tvOS 27
  • visionOS 27
  • Apple Intelligence özellikleri
  • Yeni Siri

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tabii ki ana odak, işletim sistemlerinin yeni sürümü olacak. iPhone’lara geleeck iOS 27 başta olmak üzere Mac modellerinden iPad’lere, Apple Watch modellerinden Vision Pro’ya kadar tüm cihazların yepyeni özelliklere sahip yeni işletim sistemleri resmen tanıtılacak.

Bunun yanı sıra Apple’ı yapay zekâ yarışında öne taşımasını beklediğimiz yeni Apple Intelligence özellikleri de göreceğiz. Ayrıca yeni Siri de nihayet gösterilecek. Artık Siri, üretken yapay zekâ desteğine sahip olacak ve sohbet botu gibi işlev görecek. Kullanıcıya yardım eden, doğal sohbetler gerçekleştirebilen, daha akıllı bir Siri göreceğiz.

WWDC 2026 ne zaman düzenlenecek?

iso

Apple’ın bu yılki geliştirici konferansı WWDC 2026 etkinliği 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak tüm önemli duyurular, ilk gün olan 8 Haziran’ın akşamında düzenlenecek bir sunumda yapılacak.

Apple WWDC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com