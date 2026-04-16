Apple'ın Bu Yılki En Büyük Etkinliklerinden Olacak WWDC 2026'da Neler Duyurulacak?

Apple, yakında düzenleyeceği WWDC 2026 geliştirici konferansında neler duyuracak?

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük etkinliklerinden biri olan WWDC geliştirici konferansını gerçekleştirecek. Canlı olarak yayımlanacak WWDC 2026 etkinliğinde şirketin birçok farklı yeni duyuru yaptığını göreceğiz. Peki WWDC 2026’da tam olarak neler tanıtılacak?

Bu içeriğimizde Apple’ın WWDC 2026’da yapacağı tüm duyuruları sizler için derliyoruz. ABD’li teknoloji devinin etkinliği büyük oranda yazılım odaklı olacak. Yani genel olarak işletim sistemleri ve yazılım özellikleri odaklı bir sunum göreceğiz.

WWDC 2026’de neler duyurulacak?

iOS 27

macOS 27

iPadOS 27

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Apple Intelligence özellikleri

Yeni Siri

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tabii ki ana odak, işletim sistemlerinin yeni sürümü olacak. iPhone’lara geleeck iOS 27 başta olmak üzere Mac modellerinden iPad’lere, Apple Watch modellerinden Vision Pro’ya kadar tüm cihazların yepyeni özelliklere sahip yeni işletim sistemleri resmen tanıtılacak.

Bunun yanı sıra Apple’ı yapay zekâ yarışında öne taşımasını beklediğimiz yeni Apple Intelligence özellikleri de göreceğiz. Ayrıca yeni Siri de nihayet gösterilecek. Artık Siri, üretken yapay zekâ desteğine sahip olacak ve sohbet botu gibi işlev görecek. Kullanıcıya yardım eden, doğal sohbetler gerçekleştirebilen, daha akıllı bir Siri göreceğiz.

WWDC 2026 ne zaman düzenlenecek?

Apple’ın bu yılki geliştirici konferansı WWDC 2026 etkinliği 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak tüm önemli duyurular, ilk gün olan 8 Haziran’ın akşamında düzenlenecek bir sunumda yapılacak.