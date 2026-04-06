iOS 27 Hakkında Bildiğimiz Her Şey: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple'ın yakında tanıtacağı iOS 27 güncellemesi ne gibi yeniliklerle gelecek? İşte iPhone'lara gelmesini beklediğimiz özelilkler.

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da iPhone’ların işletim sistemi iOS’in yeni sürümünü bizlerle buluşturacak. WWDC 2025’te tanıtılacak ve sonbahar aylarında kullanıma sunulacak yeni sürümün iOS 27 ismini aldığını göreceğiz.

Peki iOS 27 nasıl özelliklerle gelecek? iOS 27 güncellemesi iOS 26’ya kıyasla biraz daha küçük bir güncelleme olacak ve öyle ahım şahım değişiklikler içermeyecek. Yine de yapay zekâ başta olmak üzere birçok yenilik bekliyoruz. Gelin iOS 27 ile ilgili tüm bildiklerimize birlikte göz atalım.

iOS 27 ile iPhone’lara gelmesi beklenen özellikler

Yenilenen Siri

Apple’ın Google ile yaptığı anlaşma sonrası Gemini modellerinden güç alan bir Siri görmeye başlayacağız. Siri, üretken yapay zekâya kavuşarak tıpkı ChatGPT, Gemini benzeri bir sohbet botu işlevi görecek. Sizinle doğal sohbetler gerçekleştirebilecek, sizin için görevleri yerine getirebilecek, internette gelişmiş aramalar yapabilecek, belgeleri analiz edip özet çıkarabilecek, kullanıcının kişisel verilerini ve alışkanlıklarını anlayarak daha doğru öneriler sunabilecek ve tam bir sanal asistana dönüşecek. Ayrıca Dinamik Ada ile uyumlu olacağını ve ChatGPT’ye rakip olacak ayrı bir kendi uygulamasıyla geleceğini de söyleyelim.

Yeni uydu özellikleri

İddialara göre iOS 27 güncellemesi, 5G uydu internet bağlantısını destekleyecek. Bu özelliğin C2 modemle çıkacak iPhone 18 Pro modellerine özel olabileceği iddia edilse de gerçekten heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar uydu üzerinden fotoğraf gönderip alma, haritayı kullanma, mesaj gönderme gibi imkânlara sahip olacak.

Yeni Apple Intelligence özellikleri

Apple ve Google’ın, Gemini’ın Apple cihazlarında kullanımıyla alakalı anlaşma imzaladığını belirtmiştik. iOS 27’de de Gemini modellerinden güç alan yeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri göreceğiz. Bu sayede iPhone’ların yapay zekâ özellikleri nihayet sektörde öne çıkmayı başaracak.

Katlanabilir iPhone’a özel yenilikler

Apple, bu yıl bir ilke imza atarak ilk katlanabilir iPhone’u resmen tanıtmaya hazırlanıyor. iOS 27 güncellemesinde de bu telefona uygun çalışacak özel özellikler bulunacak. İddialara göre cihaz, iki uygulamayı yan yana çalıştırmanıza olanak tanıyacak. Apple'ın ayrıca, iPhone Fold'un iç ekranının daha büyük boyutuna uyum sağlamak için kendi uygulamaları için yeni iOS uygulama düzenleri geliştirdiğini de belirtelim.

Takvim uygulaması yenileniyor

Gelen bilgilere göre iOS 27’nin en büyük değişikliklerinden biri Takvim uygulamasında olacak. Maalesef henüz ayrıntılar çok yok ancak iddialara göre uygulama baştan aşağı yenilenecek, kullanıcıların çok işine yarayacak yeni özelliklerle donatılacak. Yapay zekâ entegrasyonunun geleceğini de söyleyebiliriz.

Hata düzeltmeleri ve kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler

iOS 27, her güncellemede olduğu gibi iPhone**’lardaki sorunların çoğunu çözecek ve kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirecek**. Aynı zamanda Liquid Glass tarafında tasarım konusunda da küçük iyileştirmeler bekliyoruz ancak çok büyük değişiklikler olmayacak.

iOS 27 güncellemesi hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Apple, 8 Haziran günü başlayacak WWDC 2026’da iOS 27’yi diğer işletim sistemleriyle birlikte tanıtacak.