Bildiğiniz üzere Apple, Android telefonlardan farklı olarak en başından beri iPhone'larda geri tuşu kullanmıyor. Elbette bunun nedeni de oldukça merak ediliyor.

Android üreticileri geri tuşunun, telefonu kullanırken kolaylık sağladığını düşünüyor ama Apple aynı fikirde değil. Aslında yeni nesil Android telefonlarda da artık fiziksel bir geri tuşu yok ancak ekranın içine gömülü vaziyette bulunan geri tuşu mevcut.

Önceden iPhone'da da yalnızca ana ekran butonu bulunuyordu fakat artık yeni nesil telefonlar neredeyse tuş kullanılmadan üretiliyor. Peki bir zamanlar Android telefonların da vazgeçilmezi olan 'geri tuşu', iPhone'da neden yok hiç düşündünüz mü?

Aslında Steve Jobs, 'geri tuşunun' gerekli olduğuna inanıyordu ancak Apple'ın arayüz tasarımcısının düşüncesi farklıydı.

İlk iPhone'un üretildiği 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs, telefon tasarımında geri tuşun mutlaka olması gerektiğini düşünüyordu. Jobs, bu tuşun, kullanımı oldukça kolaylaştıracağını düşünüyordu ancak şirketin arayüz tasarımcısı Imran Chaudhri, geri tuş ekleme fikrine karşıydı.

Tasarımcı Chaudhri, ek tuş koymak yerine kullanıcıları ana ekrana yönlendirecek tek bir butonun yeterli olabileceğini savunuyordu. Düşüncesinin temel fikri, kullanıcıya güven vermekten geçiyordu.

Tasarımcı, geri tuşunun kullanıcıların güvenini sarsacağını düşünüyordu çünkü Android cihazlardaki geri tuşu, kullanılan bağlama veya uygulamaya bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştiriyordu.

Örneğin geri tuşuna basmak sizi bir önceki menü sayfasına götürebiliyordu, önceki açtığınız uygulamaya yönlendirebiliyordu veya uygulamadan tamamen çıkıp ana ekrana dönmenizi sağlayabiliyordu. Imran Chaudhri'ye göre bu çeşitlilik, kullanıcıda kafa karışıklığı yaşatabilirdi.

Tuş kullanmak yerine yeni bir yazılım üretme fikri ortaya atıldı.

Peki geri tuşu koyulmayacaksa kullanıcılar önceki sekmelere nasıl geçiş yapacaktı? İşte tasarımcının tam da bu soruya cevap verecek bir fikri vardı. İmran Chaudhri, kullanıcıların geriye dönebilmelerini sağlayacak bir yazılım geliştirme planı sundu.

Bu yazılımın hayata geçmesiyle birlikte artık her uygulamada köşede beliren geriye dönüş okları doğmuş oldu. Böylelikle ilk iPhone, yalnızca ana ekran düğmesi bulunan bir tasarım ile piyasaya sürüldü.

Yeni yazılım, tahmin edilenden daha başarılı oldu ve kullanıcılar bu fikre zamanla alıştı.

Ekranın sol üst köşesinde bulunan geri okuna basıldığında, kullanıcılar bir önceki sekmeye geri dönüyordu. Telefonun ana ekran tuşuna bir kez basıldığında ana ekrana dönen kullanıcılar, bu tuşa iki kez bastığında açık olan tüm sekmeleri görebiliyordu.

Bu da telefona netlik kazandırıyordu ve fark edilmese de kullanıcıya güven hissettiriyordu. Öngörülebilir eylemler hem kullanımı kolaylaştırdı hem de markanın rakiplerinden ayrışmasını sağladı.

Neden yeni nesil telefonlar minimum tuş kullanmayı tercih ediyor?

Yeni nesil telefonların ses ve açma/kapama tuşları dışında herhangi bir tuş barındırmamasının bir sebebi de nihayetinde güven sorunu. Elbette ekranı daha büyük ve verimli kullanabilmek de sayabileceğimiz diğer sebepler arasında yer alıyor.

Artık Apple'ın da Android telefonların da varsayılan ayarlarında geri tuşu bulunmuyor. Çünkü her şeyi kaydırarak hareket ettirmek hem daha pratik hem de daha güvenli hissettiriyor.

Zaten ekranın tamamı dokunmaya duyarlıysa neden fiziksel bir düğmeye ihtiyacımız olsun ki?