Apple, geçtiğimiz Aralık ayında Apple Pencil için ilginç bir patent başvurusunda bulunmuştu. Apple'ın başvurduğu bu patent ise iPad üzerinde Apple Pencil kullanan sanatçıların bir gün, gerçek bir tuvalde çizim yapıyormuş gibi bir deneyim yaşamalarını sağlayacaktı. Uzun süredir çalışmalarına devam eden Apple, bugünlerde bu patenti almayı başardı.

Geçtiğimiz aralık ayında Apple, oldukça ilginç bir patent alma girişiminde bulunmuştu. Patentin açıklaması ise Apple tarafından "Bir gün, iPad üzerinde yazı yazmak gerçek bir kâğıda yazarmış gibi ve iPad üzerinde Fırça Aracı kullanımıysa gerçek bir tuval üzerinde resim çizermiş gibi hissettirecek." şeklinde açıklanmıştı. Apple aylar önce başvurduğu bu patenti nihayet geçtiğimiz salı günü alabildi.

Bu bağlamda gelecek yeni nesil Apple Pencil'ların, yazı yazılan veya çizim yapılan alanın dokusunu hissettirebilecek şekilde dokunma algılayıcı arayüze ve teknolojiye sahip olacağı düşünülüyor. Apple ise bu dokunma algısını arttıracak yeni arayüzleri üzerinde 2015 yılından bu yana çalışmalarını devam ettiriyor.

Daha önce bu teknolojiyle ilgili ortaya çıkan Apple patentlerinde bahsi geçen gerçekçi dokunuş ve hissiyat teknolojisi, iPad üzerine yerleştirilecek başka bir aparat ile ve kullanıcının Apple Pencil kullanmadığı elinde tutacağı bir 'Rumble Pack' ile gerçekleştiriliyordu. Fakat Apple'ın salı günü almayı başardığı bu yeni patent ile birlikte ekstra aparatların hepsi rafa kaldırılıyor. Apple, gerçek yüzeyde çizim yapma ve yazı yazma hissiyatını tamamen Apple Pencil'ın içine yerleştirmeyi planlıyor.

Apple'ın aldığı yeni Apple Pencil patenti:

Apple'ın bütün gerçeklik hissini verecek olan teknolojisini Apple Pencil'in içine entregre ettiği bu patent çizimlerinde, dokunuş hissini verecek olan noktalar görülüyor. Kişinin yazım ve çizim hareketleri ve uyguladığı gücü algılayan Apple Pencil, kalemin ucunda algılanan bu geri bildirimleri, kalemin tutuş noktalarına ve genel gövdesine iletecek.

Apple mühendislerinin yaptıkları açıklamalara göre, Apple Pencil'ın sağlayacağı bu dokunuş geri bildirimleri, kullanılan sanal yüzeye ve farklı senaryolara göre değişiklik gösterecek. Yani, iPad üzerinde çizim yapılan sanal alanın hangi materyalden oluştuğu bilgisine erişecek olan Apple Pencil, bu bilgiyi kullanıcının yazım, çizim tarzına göre ve uyguladığı kuvvete göre oluşturduğu geri bildirimlerle birleştirerek, tüm kalem boyunca gerçek dokunuş hissini verecek olan titreşimleri ve geri bildirimleri yollayacak.

Ayrıca Apple Pencil kullanıcılarının çizim yapmayı tercih ettiği değişik sanal kalemlere ve fırçalara göre de önceden hazırlanmış dokunuş geri bildirimleri bulunacak veya kullanıcılar, kendi istedikleri şekilde alan ve kalem-fırça seçeneklerini bir araya getirerek, varolan dokunuş geri bildirimi setlerini düzenleyebilecek ve kendilerine tamamen yeni özel setler oluşturabilecek.