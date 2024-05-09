Apple, yeni iPad Pro için etkileyici bir reklam filmi yayımladı. Kimilerini rahatsız eden reklam filmi, verilmek istenen mesaj açısından oldukça iyi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte en yeni iPad Pro modelini tanıttı. Apple'a göre "ürettikleri en ince cihaz" olarak lanse edilen iPad Pro, teknik özellikleriyle de herkesi mest etti.

Ve şimdi Apple'dan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, yeni iPad Pro için bir reklam filmi yayımladı. Kimini eğlendiren bu reklam filmi, kimini rahatsız etti. Ancak Apple'ın yeni reklam filminde verdiği mesaj, tam anlamıyla yerine oturuyordu.

İşte Apple'ın yeni iPad Pro için hazırladığı reklam:

"Ezmek" anlamına gelen "Crush" başlıklı reklam filminde, profesyonel bir müzik stüdyosunda bulunacak eşyaların bir arada olduklarını görüyoruz. Saksafondan tutun da bir piyanoya kadar aklınıza gelecek tüm ekipmanlar, burada bulunuyor. Daha sonra dev boyutlu bir pres makinesinin, tüm bu ekipmanları ezdiğini görüyoruz. Ve yeniden açılan pres makinesi, yeni iPad Pro'yu gösteriyor.

Burada verilmek istenen mesaj, tüm bu profesyonel ekipmanlar yerine iPad Pro'yu kullanabilecek olmanız. Ve Apple, böyle bir reklam filminde hiç de haksız değil. Şirket, lansman sırasında iPad Pro ile müzik ve film düzenlemeleri yapılabileceğini aktardı. Biz Apple'ın yeni reklam filmine tam not verdik, peki ya siz?

Yeni iPad Pro'yla ilgili detaylı bilgi için:

Yeni iPad Pro'nun fiyatını öğrenmek isterseniz: