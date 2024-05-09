Apple'ın yeni iPad Pro için hazırladığı pres makineli reklam filminin, LG'den araklandığı ortaya çıktı. LG, 2008 yılında tanıttığı "KC910" modeli için de çok benzer bir reklam filmi hazırlamıştı.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPad Pro için hazırladığı yeni reklam filminden bahsetmiştik. Apple, bu reklam filminde yeni iPad Pro'nun gücünü, en akıllıca şekilde anlatıyordu.

Ancak şimdi konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Apple'ın bu reklam filmini LG'den arakladığı ortaya çıktı. LG, bundan yıllar önce piyasaya sürdüğü "KC910" -Renoir olarak da bilinir- modeli için hazırladığı reklam filmi için de benzer bir reklam oluşturmuştu.

İki reklam, neredeyse tamamen aynı!

LG KC910, piyasaya sürüldüğü 2008 yılının efsane telefonlarından bir tanesiydi. Telefonun sahip olduğu "Dolby Mobile" ses teknolojisi, o dönem için devrim niteliğindeydi. LG de buna atıfta bulunarak ses ekipmanlarını bir pres makinesine sokmuş, ardından da KC910'u gün yüzüne çıkarmıştı. Evet, tam olarak Apple'ın yaptığının aynısını yapıyordu.

Apple gibi dev bir şirketin neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Evet, Apple'ın reklamı, verdiği mesaj açısından harikaydı ancak bunu yapmak için artık akıllı telefon sektöründe bile olmayan LG'den fikir çalması, teknoloji dünyası için büyük bir fiyasko olarak hafızalara kazınacak.

LG'nin 15 yıl önce yayınladığı reklam filmi:

Apple'ın yeni iPad Pro için hazırladığı reklam filmini bir kez daha izlemek isterseniz: