Apple, iPhone kullanıcıları için sunduğu Mail uygulamasını macOS 15.4 ve iPadOS 18.4 ile Mac ve iPad kullanıcılarına da getiriyor.

Apple, iPhone kullanıcılarıyla aralık ayında tanıştırdığı yeniden tasarlanmış Mail uygulamasını, macOS 15.4 ile Mac ve iPad kullanıcılarına da sunmaya hazırlanıyor.

Yeni uygulama, yapay zekâ desteğiyle e-postaları kategorilere ayırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Tüm platformlarda kullanıma sunulacak

macOS 15.4’ün nisan ayında yayınlanması bekleniyor ve bu güncellemeyle birlikte iPhone’daki Mail uygulamasında yer alan "Birincil," "İşlemler," "Promosyonlar" ve "Güncellemeler" gibi kategorilere dayalı e-posta sınıflandırma özellikleri Mac kullanıcılarına da sunulacak. Bu yenilik gelen kutusunu düzenleyerek önemli mesajlara daha hızlı erişim sağlamayı hedefliyor. iPad kullanıcıları için ise aynı özelliklerin iPadOS 18.4 ile birlikte kullanıma sunulması planlanıyor. Ancak iPadOS 18.3 sürümünde bu özellik henüz yer almıyor.

Apple, geçen yıl ekim ayında M4 Mac modellerinin tanıtımı sırasında yeni Mail uygulamasını kısa bir süre göstermişti. Ancak uygulamanın Mac ve iPad’e geleceğine dair detaylar o dönem netleşmemişti. Mark Gurman'ın son açıklamalarına göre, uzun süredir beklenen bu yenilikler yakında tüm platformlarda kullanıma sunulacak.

Yeniden tasarlanan Mail uygulaması, Mac ve iPad kullanıcılarına gelişmiş e-posta yönetim özellikleri sunarak Apple ekosistemindeki deneyimi daha da geliştirecek. macOS 15.4 ve iPadOS 18.4 güncellemelerine ilişkin detaylar, yaklaştıkça netlik kazanacak.