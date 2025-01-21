Apple'ın kayıp eşya bulucu cihazı AirTag, ABD'de polisler tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Peki Colorado'da hayata geçirilen bu proje ile tam olarak ne amaçlanıyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk kez 2021 yılında tanıttığı AirTag, dikkat çeken bir mesele ile gündeme geldi. ABD'nin Colorado eyaletinde polisler, bu cihazı ücretsiz olarak dağıtmaya başladılar. Peki neden böyle bir olay yaşanıyor? Colorado polisinin amacı tam olarak ne?

AirTag, dünyanın en popüler kayıp eşya bulucu cihazlarından bir tanesi. 30 dolar gbi gayet uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilen ürün, bir iPhone ile tanımlandıktan sonra yerleştirildiği nesnenin konumunun anbean takip edilmesini sağlıyor. Hâl böyle olunca pek çok kişi, aracını hırsızlardan korumak için AirTag kullanmaya başladı. İşte bunun farkında olan Colorado polisi de bölge halkına ücretsiz olarak AirTag dağıtmaya başladı. Bu hamle ile Colorado'daki araba hırsızlıklarının sayısının azalacağına inanılıyor.

Raporlar, AirTag'in faydalı olduğunu gözler önüne seriyor

Daha önce yapılan araştırmalar ve raporlar, AirTag'in araba hırsızlıkları için caydırıcı güç hâline geldiğini gözler önüne serdi. Çalınan otomobiller, içlerine yerleştirilen AirTag'ler sayesinde kolayca bulundu. İşte Colorado'da hayata geçirilen proje de oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Zira Colorado polisi, AirTag ile bir de üzerinde konuyla ilgili bilgilendirme yapan çıkartma verdi. Tüketiciler, bu çıkartmaları araçlarına yapıştırmaları hâlinde araçlarında AirTag olduğunu açıkça göstermiş olacaklar.

Polislerin dağıttığı çıkartmalar böyle görünüyor:

ABD'deki yaygın suçlardan bir tanesinin araba hırsızlığı zaten bilinen bir gerçek. Colorado polisinin başlattığı proje ise caydırıcı olması açısından kritik önem arz edecek gibi görünüyor. Bu arada; AirTag, ülkemizde de satılan bir cihaz. Hâliyle benzer bir uygulamayı siz de hayata geçirebilirsiniz. 1.299 TL karşılığında bir AirTag satın alın ve bu cihazı aracınıza gizleyin. Ardından da bir çıkartma oluşturun ve aracın izleme cihazı ile takip edildiğini belirtin. Güzel bir caydırıcı güç olabilir.