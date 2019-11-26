Her yıl yayınladığı yılbaşı temalı reklamlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Apple, 2020’ye adım adım yaklaştığımız şu günlerde içimizi ısıtacak oldukça güzel bir reklamla karşımıza çıktı.

ABD’li teknoloji devi Apple, gayet doğal bir şekilde ürünlerinin neden rakiplerinden daha iyi olduğunu göstermek için çok önemli bir çaba harcıyor. Cupertinolu şirketin her yılbaşı arifesinde geleneksel olarak yayınladığı reklamlar, bu çabanın en güzel meyveleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların Apple ürünleriyle ilgili deneyimlerine odaklanan bu reklamlar, çoğu zaman içimizi ısıtan bir hikayeye sahip oluyor. Şirketin yayınladığı The Surprise (Sürpriz) adındaki yeni reklam filmi de bunlardan biri. Üç dakika uzunluğundaki reklam, yalnız yaşayan babalarını ziyarete giden iki çocuklu bir ailenin hikayesini ekranlara taşıyor.

Evde dedelerinin ve yasını tuttuğu eşinin eski fotoğraf ve videolarını bulan kızlar, bu anılardan bir slayt gösterisi yapmak için iPad Pro’yu kullanıyor. Hazırladıkları slaytı dedelerine gösteren çocuklar, ortaya duygu dolu anların çıkmasına neden oluyor. Apple, YouTube’da paylaştığı videonun açıklama bölümüne ise şu ifadeyi kullanıyor: Bazen en iyi hediyeler en beklenmedik yerlerden gelebilir.

Reklamı izlerken arkada çalan müzik sizlere tanıdık gelebilir. Pixar’ın en sevilen animasyonlarından Up’ın (Yukarı Bak) müziklerinden biri olan “Married Life”, En İyi Enstrümantal Kompozisyon kategorisinde Grammy kazanan Michael Giacchino’nun imzasını taşıyor.

İşte Apple'ın iPad Pro odaklı yeni yılbaşı reklamı: