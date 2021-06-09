ABD merkezli otomobil üreticisi Aptera, geçtiğimiz aylarda göstermiş olduğu prototipin ardından, Sol isimli elektrikli aracını kullanıcılarıyla buluşturacak. 2 kişilik olan bu araç, oldukça geniş bir hacme ve ilgi çekici birçok özelliğe sahip.

6 ay kadar öncesinde, Amerika merkezli yüksek verimli otomobil üreticisi Aptera’nın güneş enerjisiyle çalışan ve 1.600 km gibi inanılmaz bir mesafe sunan prototip aracını sizlerle paylaşmıştık. O aracın devamı olarak nitelendirebileceğimiz Sol isimli araç, şimdiki haberimizin konusu.

Sol, fazlasıyla gelecekten fırlama gibi görünüyor ve dolayısıyla alışık olduğumuz araçlardan farklı. 3 tekerlekli bir araç olan Sol, bataryasının sunduğu inanılmaz menzilin yanında sahip olduğu güneş panelleri sayesinde de bataryasının şarj edilmesine gerek kalmadan oldukça iyi mesafeler sunabiliyor. Gelin aracın öne çıkan detaylarına bakalım.

Güneş panelleri yılda 17.700 kilometreden fazla yol kat edebilmek için tasarlandı

Aptera Sol’un içi, alışık olduğumuz 3 tekerlekli araç modellerine kıyasla oldukça modern görünüyor. Fotoğraflardan da görebileceğimiz üzere ortadaki konsolda, Tesla modellerinde gördüğümüz gibi büyük bir bilgilendirme ekranı bulunuyor.

Sol, tekrar genel olarak öne çıkan 3 tekerlekli araçlarla karşılaştıracak olursak, içeride oldukça fazla alan sunuyor. Videoda da görebileceğimiz üzere araç iki kişilik ve oldukça geniş alan sunan bir bagaja sahip. Videodaki modeller, aracın bagajının iki kişilik bir hatchback kamp çadırı olarak da kullanılabildiğini bizlere gösteriyor.

Sol, 3 tekerlekli bir araç olduğundan motosiklet sınıfına giriyor ve bu da alışık olduğumuz 4 tekerlekli araçlarla aynı güvenlik standartları testinden geçmediği anlamına geliyor. Fakat yapılan testler sonucunda Sol’un, yolda gördüğümüz araçların daha da ötesinde bir yolcu güvenliği sunduğu ortaya çıktı. Bu da Formula-1’den ilham alan yolcu kabini, geliştirilmiş hava yastıkları ve enerjiyi emen yapıdaki metal ve alüminyum alaşımlı malzemeye sahip olan 3 tekerlekli aracın, en az yolda gördüğümüz 4 tekerlekli araçlar kadar güvenli olduğunu gösteriyor.

Fiyatına gelirsek

2021 yılının sonlarına doğru kullanıcılarıyla buluşması hedeflenen Aptera’nın Sol modeli standart olarak 400 km menzil sunan modeliyle piyasada bulunacak ve bu modelin fiyatı -vergiler hariç olmak üzere- 25 bin 900 dolar (yaklaşık 222 bin 500 TL) olacak. 1.600 km menzil sunan modeli istediğinizde ise 44 bin 900 dolar (yaklaşık 386 bin TL) ödeme yapmanız gerekecek.