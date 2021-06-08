Fransız otomobil üreticilerinden Renault, 217 beygir gücünde elektrikli bir motora sahip Renault Megane E-Tech Electric modelinin fotoğraflarını paylaştı. Öne çıkan özellikleriyle bu araç, C segmentinde kendine sağlam bir yer edinecek gibi görünüyor.

Ürettiği konsept araçların yanında, halihazırda piyasada bulunan araçlarıyla da oldukça sevilen Fransız araç üreticisi Renault’nun Megane modeli, ülkemiz de dahil olmak üzere Dünya genelinde büyük beğeni topladı ve toplamaya da devam ediyor.

Sıfır emisyonu hedefleyen Renault, Megane eVision adı altında, bahsettiğimiz sevilen modelin elektrikli versiyonunu konsept olarak bizlere göstermişti. Şimdiyse konseptten gerçeğe dönüşen ve Megane eVision adından Megane E-Tech Electric adına geçen modelimizin fotoğrafları paylaşıldı. Araç, Renault tarafında, A segmentindeki Twingo E-Tech Electric ve B segmentindeki Zoe modellerine eşlik edecek. Gelin aracın detaylarına bakalım.

217 beygir gücündeki elektrikli motor, 60 kWh değerindeki batarya ile 450 kilometreye kadar mesafe sunuyor

Görsellerden de görebileceğimiz üzere Megane E-Tech Electric, sadece SUV veya hatchback diyebileceğimiz bir araçtan ziyade, birçok modelin birleşimi gibi görünüyor. Açıklamaya göre araç, CMF-EV platformu üzerine inşa edilecek ve gücünü, 217 beygir (160 kW) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motorundan alacak. 60 kWh değerindeki bataryası ile 450 kilometreye kadar mesafe sunacak olan aracın güncel olarak 30 adet seri üretim öncesi üretilmiş modeli bulunuyor. Açıklamalara göre mühendisler, bu 30 aracı yaz boyunca yollarda test ediyor olacak.

Konseptten gerçeğe bu denli hızlı bir geçiş yapmış olan Renault’nun, aracı seri üretime geçirirken de aynı hızı göstermesi bekleniyor. Eğer her şey beklendiği gibi ilerlerse elektrikli Megane modelini, 2022 yılının ilk yarısında Avrupa galerilerinde görebiliriz.

Bakalım elektrikli Megane modeli, kullanıcıları alışık olduğumuz Megane modeliyle aynı derecede memnun edip Renault'nun sıfır emisyon hedefinde sağlam bir adım olmayı başarabilecek mi?