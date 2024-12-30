Belki gün içindeki zamanınızın çoğunu, arabanın içinde geçiriyorsunuz ve arabanıza dair tüm detaylara hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ancak bu kadar emin olmamanızda fayda var.

Örneğin arabalarda bulunan düğmeye benzer siyah bir mekanizma, hayatınızı kurtarabilir desek? Yani bazı problemler nedeniyle arabanızın kapılarını açamadığınız durumlarda dışarı çıkmanızı sağlıyor.

Gelin bu düğmenin nerede olduğuna ve hangi durumlarda kullanılabileceğine bakalım.

Arabada sıkışıp kaldığınız veya herhangi bir kaza ile karşılaştığınız ancak bu sebeple arabadan çıkamadığınız durumlarda, kendinizi dışarı atabilmenize olanak sağlayan bir yol var.

Örneğin araç suya batabilir, deprem olabilir veya arabanın kapıları ya da bazı parçaları arıza yapabilir, bu gibi sebeplerle de kapıları açamayabilirsiniz. Ancak arabadan dışarı çıkmanız gerektiğini varsayalım.

Aslında bu durumlardan kurtulmanızı ve arabadan dışarı rahatlıkla çıkabilmenizi sağlayan bir düğme var. Peki nerede? Öncelikle arka koltuklarınızı el yordamıyla veya düğmeye benzer bir bölmeye basarak yatırmanız gerekiyor.

Arka koltuklar yatırıldıktan sonra tam karşınızda bagaj olacak.

Çocukluğunuzda tıpkı saklambaç oynar gibi arka koltuktan bagaja doğru ilerlemelisiniz. Elbette bunun için bagajın çok dolu olmaması gerekiyor. Yani bagaja geçebileceğiniz kadar boş alan olmalı.

Bagaja doğru ilerler ilerlemez, karşıda tam göz hizanızda bir düğme olacak. Aslında bu buton bir nevi bagaj düğmesi. Ama bununla nasıl ki bagajı arabanın dışından açıyorsanız içinden de açabiliyorsunuz.

Böylece arabadan dışarı çıkmanız gerektiğinde, kapılar çalışmadığında veya koşullar el vermediğinde bu yöntemi kullabilirsiniz. Bu küçük siyah mekanizmaya hayat kurtaran anahtar desek, çok da yanlış olmaz öyle değil mi?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: