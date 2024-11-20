Bir zamanlar arabalarda açılır kapanır farlar vardı. Özellikle geceleri bize göz kırpan, hatta yüze benzetebileceğimiz ifadesi ile kapanıp gizlenen farlar neden tarihe karıştı?

80’ler ve 90’lardaki otomobil tasarımların ikonik detaylarından biri olan bu özelliği artık hiçbir arabada görmüyoruz.

Havalı far detayının günümüzde olmamasının haklı sebepleri var.

Açılır kapanır farların altın çağı

1936’da açılır farlarla üretime giren ilk otomobil Cord 810’du. Az bilinen bu Amerikan otomobilinde farları gizlemek için manuel bir kol kullanılıyordu.

Belki Cord’u bilmeyiz ancak Ferrari’den Lamborghini’ye kadar pek çok bilinen marka da bu tasarımı araçlarında kullandı. Sadece şık olmakla kalmıyor, aerodinamik açıdan da avantaj sağlıyordu.

Farlar kapalıyken aracın hava direnci azalıyor ve daha sportif bir görünüm de elde ediliyordu. Aydınlatmadan çıkıp âdeta bir stil hâline gelen farların artık tercih edilmemesinin bazı sebepleri var.

Neden tarih oldular?

Açılır kapanır far tasarımı günümüzde otomotiv dünyasından neredeyse tamamen silindi çünkü herkes için dezavantajları vardı.

Otomobil güvenlik testlerinin hedefleri arasında araçların çarpışma anında yayalara zarar verme riskini en aza indirmek var. Açılır farlar ise sert köşeleri ve hareketli mekanizmaları nedeniyle yayalar için tehdit oluşturuyordu.

Hareketli bir mekanizma olduğu için sık sık arızalanıyordu ve elektriksel hatalar oluşuyordu. Bazen de biri açılırken diğeri kapalı kalıyordu. Bu da özellikle gece sürüşlerinde tehlike demekti.

Sık sık yaşanan arızalar da üretim maliyetleri ve bakım zorlukları açısından açılır farların rafa kaldırılmasında etkili oldu.

Günümüzde ise hem aerodinamik tasarımlar hem de LED far teknolojileri de farların açılmadan da verimli, sportif olmasını sağlıyor.

Açılır farları bir daha görebilecek miyiz?

Bazıları açılır farları yasa dışı sansa da böyle bir şey yok. Üreticiler sadece belirttiğimiz nedenlerden dolayı açılır farları tercih etmiyor. Yapmak isterlerse tabii ki yapabilirler ancak asıl büyük sorunları mevcut güvenlik standartları. Bu da onların işini zorlaştırıyor.

Birçok şeyde olduğu gibi belki bunda da bir eskiye dönüş olur, bilemiyoruz. Önümüzdeki yılların araba tasarımlarına bakınca göreceğiz.

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