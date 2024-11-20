Eski Arabalardaki O Havalı Açılır Kapanır Farlar Nereye Kayboldu? Artık Olmamasının Epey Geçerli Sebepleri Varmış

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Bir zamanlar arabalarda açılır kapanır farlar vardı. Özellikle geceleri bize göz kırpan, hatta yüze benzetebileceğimiz ifadesi ile kapanıp gizlenen farlar neden tarihe karıştı?

80’ler ve 90’lardaki otomobil tasarımların ikonik detaylarından biri olan bu özelliği artık hiçbir arabada görmüyoruz.

Havalı far detayının günümüzde olmamasının haklı sebepleri var.

Açılır kapanır farların altın çağı

açılır far

1936’da açılır farlarla üretime giren ilk otomobil Cord 810’du. Az bilinen bu Amerikan otomobilinde farları gizlemek için manuel bir kol kullanılıyordu.

Belki Cord’u bilmeyiz ancak Ferrari’den Lamborghini’ye kadar pek çok bilinen marka da bu tasarımı araçlarında kullandı. Sadece şık olmakla kalmıyor, aerodinamik açıdan da avantaj sağlıyordu.

Farlar kapalıyken aracın hava direnci azalıyor ve daha sportif bir görünüm de elde ediliyordu. Aydınlatmadan çıkıp âdeta bir stil hâline gelen farların artık tercih edilmemesinin bazı sebepleri var.

Neden tarih oldular?

açılır kapanır far

Açılır kapanır far tasarımı günümüzde otomotiv dünyasından neredeyse tamamen silindi çünkü herkes için dezavantajları vardı.

Otomobil güvenlik testlerinin hedefleri arasında araçların çarpışma anında yayalara zarar verme riskini en aza indirmek var. Açılır farlar ise sert köşeleri ve hareketli mekanizmaları nedeniyle yayalar için tehdit oluşturuyordu.

araba farı

Hareketli bir mekanizma olduğu için sık sık arızalanıyordu ve elektriksel hatalar oluşuyordu. Bazen de biri açılırken diğeri kapalı kalıyordu. Bu da özellikle gece sürüşlerinde tehlike demekti.

Sık sık yaşanan arızalar da üretim maliyetleri ve bakım zorlukları açısından açılır farların rafa kaldırılmasında etkili oldu.

Günümüzde ise hem aerodinamik tasarımlar hem de LED far teknolojileri de farların açılmadan da verimli, sportif olmasını sağlıyor.

Açılır farları bir daha görebilecek miyiz?

araba eski far

Bazıları açılır farları yasa dışı sansa da böyle bir şey yok. Üreticiler sadece belirttiğimiz nedenlerden dolayı açılır farları tercih etmiyor. Yapmak isterlerse tabii ki yapabilirler ancak asıl büyük sorunları mevcut güvenlik standartları. Bu da onların işini zorlaştırıyor.

Birçok şeyde olduğu gibi belki bunda da bir eskiye dönüş olur, bilemiyoruz. Önümüzdeki yılların araba tasarımlarına bakınca göreceğiz.

Bunları da inceleyebilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Araba Camlarının Üzerindeki Bu Rüzgârlık Gerçekten İşe Yarıyor mu Yoksa Sadece Süs Olsun Diye mi Takılıyor?
İLGİLİ HABER

Tüm Zamanların En Hızlı Araçlarından McLaren F1'in Motor Bölümünde Neden 16 Gram Altın Kullanıldı? Konunun Gösterişle Hiç Alakası Yok!
İLGİLİ HABER

Ferrari’ye Meydan Okumak İçin Tasarlanan Lamborghini 350 GT’nin Süper Spor Araçların Kaderini Değiştiren Detayları
İLGİLİ HABER

Ofiste Bile Kullanabileceğiniz, Ortalama Bir İnsan Ağırlığındaki Dünyanın En Yavaş Arabası Peel P50'nin İlginç Özellikleri
İLGİLİ HABER

Döneminin Pahalı Otomobillerine Kafa Tutmak İçin Yapılan Otomobil ile Tanışın: Küçük Ama Güçlü “Austin Seven”
İLGİLİ HABER

Arabaların Motor Yağını Değiştirmek Neden Önemli, Tam Olarak Ne Zaman Değiştirmeliyiz?
İLGİLİ HABER

Küçük Gibi Görünen Büyük Detay: Lastik Diş Derinliğinin Önemini Öğrendikten Sonra Lastiklerinizi Kontrol Etmeden Duramayacaksınız

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler