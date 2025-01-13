Bakım ve tamir fiyatları uçtu gitti. Bu nedenle arabamızın sağlığını korumak için pek çok detaya artık daha çok dikkat ediyoruz.

Biz de bugün bu detaylardan birinden bahsedeceğiz. Araba kullanırken elinizi vitesin üzerinde tutmamanız gerekiyor.

Aslında düşününce çok basit bir durum gibi gelse bile, bu hareket uzun vadede sorunlara yol açabiliyor.

Bildiğiniz gibi arabaların şanzımanları oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Manuel şanzımanın içerisinde 25’ten fazla büyük parça bulunuyor. Otomatik şanzımanlarda ise bu sayı 50. İşte elinizi sürekli vites topuzu üzerinde tuttuğunuz zaman bu parçalara zarar vermiş oluyorsunuz. Bu zarar tabii ki hemen gerçekleşmiyor ancak uzun vadede ciddi şekilde etkiliyor.

Şanzımanın içerisinde yer alan dişliler ve senkromeçler, oldukça hassas parçalar.

Elinizle vites koluna uyguladığınız hafif bir baskı bile bu parçaların aşınmasına neden olabiliyor. Ayrıca vites kolu ile şanzıman arasındaki kablolar gibi bağlantı parçaları da sürekli baskı altında kaldığında aşınıp gevşeyebiliyor.

İşin bir de diğer boyutu var.

Elinizi sürekli vites topuzu üzerinde tutmanız, iki elinizle direksiyonu tutamayacağınız için acil durumlarda vereceğiniz tepkileri yavaşlatır. Aynı zamanda hatalı vites geçişlerine de neden olabilir.

Bu nedenle hem arabanın mekanik sağlığı hem de sürüş güvenliği açısından elinizi vitesin üzerinden çekmeyi unutmayın :)

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