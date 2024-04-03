Araç sahibi olmanın en temel unsurlarından biri de şasi numarası. Peki araba şasi no nedir ve neden bu kadar önemli? Bir aracın doğum belgesi niteliğindeki bu alfanümerik kod aslında aracınızın tüm hikâyesini taşır. Bazı durumlarda da sizin araba şasi no öğrenme gereksiniminiz doğabilir. O zaman şasi no nasıl öğrenilir konusunu tüm açıklığı ile anlatalım.

Trafiğe çıkan her araç için zorunlu olan şasi numarası, aracın farklı yerlerinde mevcut. Nerelerde olduğunu bilerek de kısa yoldan şasi numarasını öğrenebilir, gerekli işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Biz de size bu içeriğimizde araba şasi no nedir ve ne işe yarar gibi tüm detayları en basit hâli ile aktarıyoruz.

Şasi numarası nedir?

Araç tanımlama numarası olarak da bilinen şasi numarası, aracınızın kimliğini belirleyen ve onu dünyadaki milyonlarca araçtan ayıran eşsiz bir alfanumerik koddur. Düşünün ki bu numara aracınızın pasaportu gibidir. 17 karakterden oluşur ve her bir rakam ve harf, aracınız hakkında önemli bilgiler taşır. Üretim yılından hangi fabrikada üretildiğine hatta motorun tipine kadar birçok detayı içerisinde barındırır.

Bu numara sadece aracınızın kimliği için değil aynı zamanda onun güvenliğini sağlamak, hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve aracın tarihçesini takip etmek için de kritik öneme sahip.

Şasi numarası ne anlama gelir?

Şasi numarasının da kendine has bazı özellikler var. Kod içerisinde “o, i ve q” harfleri yer almaz çünkü bu harfler bazı rakamlar ile karıştırılabilir. Numaranın başındaki ilk 2 hane, aracın üretim yerini gösterir. 3. rakam ise aracın sınıfını belirtir. Sonraki diğer 5 hane ise aracın motor ve model özelliklerini kapsar.

En sonda yer alan numaralar ise araca ait tüm teknik özelliklerin numarasıdır. 10. hanedeki rakam ve harfler de aracın yaşını söyler. Sonraki 7 hane ise araç üreticilerine ait olur ve diğer rakamları onlar belirler.

Şasi numarası arabada nerelerde bulunur?

Aracınızın şasi numarasını bulmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Aklınıza hemen “Aracın şasi numarası ruhsatta yazar mı?” sorusu da gelecektir. Tüm bunların cevabı ise şöyle:

Araç ruhsatı üzerinde yer alan şasi numarası bölümü

Sigorta poliçesi üzerindeki şasi numarası bölümü

Motor üstü

Kaput altı

Sürücü kapısı iç kısmı

Plaka

Teker boşluğu içi

Bagaj altı

Stepne bölümünün yan tarafı

Tüm bunlar şasi no öğrenilecek yerler arasında. Üretici firmalara göre de aracınızdaki şasi no yeri değişebilir.

Şasi numarası ne işe yarar?

Şasi numarasını, aracınızın tarihçesini öğrenmekten, ikinci el bir araç alırken güvenli bir seçim yapmaya kadar pek çok süreçte kullanılabilirsiniz. Bu numara sayesinde aracınızın geçmişte karıştığı herhangi bir kaza, çalıntı olup olmadığı veya herhangi bir hasar kaydı olup olmadığı gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aracınızı sigortalatırken veya kredi ile alırken de şasi numarası gereklidir. Kısacası bu numara olmadan aracınızın resmî bir kimliğinden bahsetmek mümkün değil.

Şasi numarasını nasıl sorgulayabilirim?

Şasi numarası ile ilgili bilgilere ulaşmak için çeşitli yöntemler mevcut. Resmî devlet dairelerine başvurarak veya bazı online platformlar aracılığıyla aracınızın şasi numarasını sorgulatabilirsiniz.

Bu sorgulama işlemleri genellikle ücretsiz olup aracınızın tarihçesi, hasar kaydı gibi bilgilere hızlıca ulaşmanızı sağlar. Sorgulama yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey de tabii ki doğru ve eksiksiz bir şasi numarası girmek.

Şasi numarası ile hasar sorgulama nasıl yapılır?

Aracınızın hasar kaydını sorgulamak için şasi numarasından faydalanabilirsiniz. SMS bölümünüze gelip “HASAR” yazıp bir boşluk bırakarak “S” yazın ve “ŞASİ NUMARASI”nı girin. Ardından mesajı 5664’e mesaj attığınızda size aracınızın hasar kaydı ulaşacaktır. Farklı operatörlerden mesaj atarak kayda ulaşabilirken bu mesajın ücretsiz olmayıp belirli bir fiyatı olduğunu da unutmamalısınız.

Bu kayıtta aracın geçmişteki kazalarını, servis süreçlerini, tutanak bilgilerini, değişen parçalarını, parçaların orijinalliğini, araç sigorta bilgilerini, el değiştirme sayısını ve sigorta şirketi gibi bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra bazı web siteleri de araç şasi no sorgulama hizmeti sunar. Bunlardan da yararlanarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Silinen şasi numarasını tekrar yazdırmak gerekli mi?

Üretici firmalar şasi numaralarını ne kadar dayanıklı şekilde yapsalar da bir süre sonra bu numaralar okunmaz hâle gelebiliyor. Özellikle kaza kaynaklı sorunlar sonrasında eğer şasi numaranızda bir sorun oluştuysa yetkili servislerden yardım alabilirsiniz.

Şasi numarası sadece araç satın alırken ya da poliçe yaptırırken gerekli değil. Eğer şasi numarası okunmuyorsa periyodik araç muayenesi sırasında da aracınız “ağır kusurlu” kabul edilir ve en kısa sürede bu eksikliği gidermeniz istenir.

Aracınızla ilgili önemli bilgilere ulaşabileceğiniz şasi numarası hakkınızda merak edilen tüm soruları bir araya getirdik. Güvenli ve bilinçli sürüşler dileriz.

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