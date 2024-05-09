Alanya Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının ön lastiği patladı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ancak Alanya Gazipaşa Havalimanı, bir süre hizmet veremeyecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İstanbul Havalimanı'na gövde üstü iniş yapan bir uçaktan bahsetmiştik. FedEx'e ait kargo uçağı, neyse ki büyük bir faciaya yol açmamıştı.

Bugünse yine benzer bir olay yaşandı. Bu kez Alanya Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının ön lastiğinin patladığı bildirildi. Corendon Airlines'a ait yolcu uçağının ön dikme üzerine indiği öğrenildi.

Yolcu uçağının son hâline ilişkin paylaşılan ilk görüntü:

Köln – Alanya uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenilen Boeing 737 tipi uçağın yaşadığı olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ancak hem uçakta hem de pistte hasar olduğu açıklandı. Edinilen bilgilere göre uçağın pistten çekilmesi için de çalışmalar başladı. Uçak pistten çekildikten sonra pistteki hasarın giderilmesi için çalışmalara başlanacak.

Bu arada; Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda tek bir pist bulunuyor. Hâl böyle olunca havalimanı, bir süreliğine hizmet veremeyecek. Edinilen bilgilere göre kazanın yaşandığı sıralarda Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı da kalkış için hazırlık yapıyordu. Ancak pistin durumu nedeniyle uçuş iptali yaşandı. Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inecek diğer uçakların da Antalya'ya yönlendirildiği öğrenildi.