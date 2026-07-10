Araba Yıkarken Önce Köpük mü Yoksa Su mu Kullanılmalı? İşte En Net Cevap!

Arabasını kendi yıkayan birçok sürücünün aklındaki sorulardan biri, yıkamaya köpükle mi yoksa suyla mı başlanması gerektiği. Bu içerikte doğru araç yıkama sırasını ve boyayı korumak için dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyoruz.

Araç yıkama sırasında yapılan küçük hatalar zamanla boya yüzeyinde çiziklere, matlaşmaya ve istenmeyen izlere neden olabiliyor. Bu nedenle sadece kaliteli şampuan kullanmak değil, yıkama sırasını doğru belirlemek de büyük önem taşıyor.

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Özellikle evde araç yıkayan sürücüler arasında "Önce köpük mü sıkılmalı, yoksa araç önce suyla mı durulanmalı?" sorusu epey kafa karıştırıyor. Gelin, doğru yöntemin ne olduğuna ve neden tavsiye edildiğine birlikte bakalım.

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Önce su ile kaba kirlerin temizlenmesi gerekiyor.

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Uzmanların büyük bölümü, araç yıkamaya başlamadan önce yüzeydeki kaba kir ve tozun basınçlı su yardımıyla uzaklaştırılmasını öneriyor. Çünkü aracın üzerinde biriken kum, çamur ve toz parçacıkları doğrudan sünger veya bezle temas ettiğinde boya üzerinde ince çizikler oluşturabiliyor.

Bu nedenle ilk adımda aracın tamamını suyla durulamak, yüzeydeki gevşek kirleri uzaklaştırarak sonraki aşamaları daha güvenli hale getiriyor.

Köpük uygulaması kirleri yumuşatıyor.

İlk durulamanın ardından uygulanan köpük, yüzeye yapışan kirlerin çözülmesine yardımcı oluyor. Özellikle uzun süre yıkanmamış araçlarda köpük, kir tabakasını yumuşatarak temizliğin daha kolay yapılmasını sağlıyor.

Köpüğün birkaç dakika yüzeyde bekletilmesi, temizlik performansını artırabiliyor. Ancak köpüğün araç üzerinde kurumasına izin verilmemesi gerekiyor.

Hepsinden önemlisi kurulama aşaması.

Köpük uygulamasının ardından mikrofiber eldiven veya uygun bir yıkama süngeriyle temaslı temizlik yapılabilir. Bu aşamada temiz su ve şampuanlı su için iki ayrı kova kullanılması, çizik oluşma riskini azaltan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle aracın alt bölümlerinde biriken kirlerin üst panellere taşınmaması için temizlik sırasında yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek tavsiye ediliyor.

Kısacası araç yıkarken ideal sıralama; önce su ile kaba kirleri temizlemek, ardından köpük uygulamak, temaslı yıkamaya geçmek ve son olarak durulama ile kurutma yapmak şeklinde özetlenebilir. Peki sizin araba yıkarken uyguladığınız farklı yöntemler var mı ya da size göre doğru sıralama ne?