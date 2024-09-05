Arabayı sürekli çeyrek depoda kullanmak gerçekten de zararlı mı? Gelin tüm yönleriyle birlikte inceleyelim.

Arabalar bozulduğu zaman başımıza bir ton masraf açabiliyor. Bu nedenle kullanırken pek çok etmene dikkat etmek gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de yakıt seviyesi. Peki sürekli çeyrek depo araç kullanmak gerçekten zararlı mı?

Cevabı baştan verelim, evet zararlı.

Verdiği zararların en büyüğü de yakıt pompasına. Yakıt pompası, yakıt deposundaki yakıtın motora iletilmesini sağlayan parça. Ve bu parça, araçtaki yakıtla soğutuluyor. Yakıt seviyesi çeyrekte olduğunda da bu parça yeterince soğutulamıyor ve bu durum aşırı ısınmaya yol açabiliyor. Bunun da sonu tabii ki arıza yapması.

Bir diğer zararı da depoda biriken tortu ve pislikler.

Yakıt deposunun dibinde zamanla tortu ve pislikler birikiyor. Yakıt az seviyedeyken bu tortu ve pislikler yakıt pompası tarafından çekilebilir. Bu da yakıt filtresinin tıkanmasına, enjektörlerin zarar görmesine yol açabilir.

Böyle bir durumda motora yeteri kadar yakıt sağlanamayacağı için motor performansı da düşebilir ve aracın çekiş gücünü olumsuz etkileyebilir.

Özetle yakıt seviyesini sürekli çeyrekte tutmak ve aracı bu şekilde kullanmak, daha sonradan başımızı ağrıtacak masraflara sebep olabilir.

Özellikle yakıt pompasının sağlığı açısından yakıt seviyesini en az yarım depoda tutmak çok önemli.

Kaynaklar: CarParts, Shell

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