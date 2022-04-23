Trafiğe çıkacak olan araçların düzenli olarak güvenlik kurallarına uygun olup olmadığının kontrol edildiği araç muayenesi her araç için zorunludur. TÜVTÜRK istasyonlarında rutin olarak yapılan muayene randevusu nasıl alınır, 2022 ücreti ne kadar, muayene sırasında nelere bakılıyor gelin tüm detaylarıyla görelim.

Tüm araçlar, fabrika çıkışında belirli kurallara uygun teknik özelliklere sahip olarak sürücülerin kullanımına sunulur. Ancak zaman içinde her aracın bazı sorunları olabilir ve bu nedenle güvenlik açıkları ortaya çıkabilir. Trafiğe çıkacak olan araçların tüm bu güvenlik önlemlerine uygun teknik özelliklere sahip olduklarını göstermek için düzenli olarak TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yapılır.

Eğer trafikte aktif olarak kullanmakta olduğunuz bir aracınız varsa siz de düzenli olarak TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayenesi yaptırmalısınız demektir. Yaptırmama gibi bir şansınız zaten yok çünkü muayenesi yapılmamış araçlara ceza kesiliyor. Yani trafik güvenliğini umursamayan kimse yola çıkamaz. Gelin TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır, 2022 ücreti ne kadar, muayene sırasında nelere bakılıyor tüm detaylarıyla görelim.

TÜVTÜRK muayene randevusu nasıl alınır?

Yöntem #1: TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfası üzerinden randevu alma

TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfası üzerinden randevu alma Yöntem #2: e-Devlet üzerinden araç muayene randevusu alma

e-Devlet üzerinden araç muayene randevusu alma Yöntem #3: TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alma

Yöntem #1: TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfası üzerinden randevu alma:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfasını açın. Adım #2: Plaka numaranızı girin.

Plaka numaranızı girin. Adım #3: Ruhsat seri numaranızı girin.

Ruhsat seri numaranızı girin. Adım #4: Muayene yaptıracağınız şehri seçin.

Muayene yaptıracağınız şehri seçin. Adım #5: Devam butonuna tıklayın.

Devam butonuna tıklayın. Adım #6: Genel Muayene & Muayene Tekrarı seçeneğine tıklayın.

Genel Muayene & Muayene Tekrarı seçeneğine tıklayın. Adım #7: Araç muayenesi gününü seçin.

Araç muayenesi gününü seçin. Adım #8: Araç muayenesi saatini seçin.

Araç muayenesi saatini seçin. Adım #9: Randevu özetini kontrol edin.

Randevu özetini kontrol edin. Adım #10: Randevuyu onaylayın.

TÜVTÜRK araç muayene randevusu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Randevu alma işlemini masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız ile açacağınız TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfası üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi; iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için App Store’dan ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için Google Play Store’dan indirebileceğiniz TÜVTÜRK mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Yöntem #2: e-Devlet üzerinden araç muayene randevusu alma:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın. Adım #2: Arama çubuğuna TÜVTÜRK yazın ve aratın.

Arama çubuğuna TÜVTÜRK yazın ve aratın. Adım #3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt sonucuna tıklayın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt sonucuna tıklayın. Adım #4: İstenilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde girin.

İstenilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde girin. Adım #5: Araç muayenesi gününü seçin.

Araç muayenesi gününü seçin. Adım #6: Araç muayenesi saatini seçin.

Araç muayenesi saatini seçin. Adım #7: Randevu özetini kontrol edin.

Randevu özetini kontrol edin. Adım #8: Randevuyu onaylayın.

e-Devlet üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. e-Devlet sisteminde zaten size ve aracınıza ait pek çok bilgi kayıtlı olduğu için araç muayene randevusunu çok daha kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Randevu alma işlemini masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız ile açacağınız e-Devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi; iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için App Store’dan ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için Google Play Store’dan indirebileceğiniz e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Yöntem #3: TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alma:

e-Devlet üzerinden ya da TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfası üzerinden araç muayene randevusu alma işlemleri biraz kafa karıştırıcı ya da zor geldiyse hiç uğraşmayın ve 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’ni arayın. İstenilen bilgileri sözlü olarak paylaştıktan sonra kısa süre içinde TÜVTÜRK araç muayene randevunuz oluşturulacak.

TÜVTÜRK muayene randevusu nasıl iptal edilir?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu sayfasını açın. Adım #2: Plaka numaranızı girin.

Plaka numaranızı girin. Adım #3: Ruhsat seri numaranızı girin.

Ruhsat seri numaranızı girin. Adım #4: Muayene yaptıracağınız şehri seçin.

Muayene yaptıracağınız şehri seçin. Adım #5: Devam butonuna tıklayın.

Devam butonuna tıklayın. Adım #6: İptal etmek istediğiniz randevuyu bulun.

İptal etmek istediğiniz randevuyu bulun. Adım #7: İptal Et butonuna tıklayın.

İptal Et butonuna tıklayın. Adım #8: İptal işlemini onaylayın.

TÜVTÜRk araç muayene randevunuzu iptal etmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Benzer adımları uygulayarak TÜVTÜRK mobil uygulaması üzerinden de araç muayene randevunuzu iptal edebilirsiniz. İptal işlemini 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’ni arayarak da gerçekleştirebilirsiniz.

TÜVTÜRK muayene sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK Plaka Sorgulama sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden TÜVTÜRK Plaka Sorgulama sayfasını açın. Adım #2: Plaka numaranızı girin.

Plaka numaranızı girin. Adım #3: Muayene Rapor Numaranızı girin.

Muayene Rapor Numaranızı girin. Adım #4: Güvenlik Kodunu girin.

Güvenlik Kodunu girin. Adım #5: Sorgula butonuna tıklayın. ya da

Sorgula butonuna tıklayın. Adım #6: Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet internet sitesini açın. Adım #7: Arama çubuğuna TÜVTÜRK yazın ve aratın.

Arama çubuğuna TÜVTÜRK yazın ve aratın. Adım #8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama sonucuna tıklayın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama sonucuna tıklayın. Adım #9: Plaka numarasını girin.

Plaka numarasını girin. Adım #10: Muayene numarasını girin.

Muayene numarasını girin. Adım #11: Listele butonuna tıklayın.

TÜVTÜRK muayene sorgulama işlemini gerçekleştirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlarda gördüğünüz gibi araç muayene sorgulama işlemini TÜVTÜRK Plaka Sorgulama sayfası üzerinden ya da e-Devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

TÜVTÜRK 2022 muayene / randevu ücreti ne kadar?

2022 yılında TÜVTÜRK muayene istasyonlarında gerçekleştirilecek araç muayene ücretleri şu şekilde belirlenmiştir;

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araç grubu için 507,40 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker araç grubu için 685,58 TL

Römorklu ve römorksuz traktör, motosiklet, motorlu bisiklet araç grubu için 258,42 TL

TÜVTÜRK araç muayenesi öncesi gerekli belgeler ve ekipmanlar nelerdir?

Ehliyet

Ruhsat

Zorunlu trafik sigortasının yapıldığını gösterir belge

Egzoz gazı ölçüm muayenesi belgesi ya da sistem kaydı

LPG ve CNG etiketi

Araç başkasına aitse vekalet belgesi

İlk yardım çantası

Yangın söndürme tüpü

Üçgen reflektör

Stepne

TÜVTÜRK araç muayenesi öncesi gerekli belgeler ve ekipmanlar genel olarak bu şekilde. Ancak muayene ettireceğiniz aracın türüne bağlı olarak ek belgeler istenebilir. Konu hakkında çok daha detaylı bilgiyi randevu alımı sırasında TÜVTÜRK internet sitesinden ya da 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı Merkezi’nden öğrenebilirsiniz.

Araç muayenesinde nelere bakılıyor?

Ruhsat kaydı

Plaka kaydı

Şase numarası kaydı

Motor

Motor bağlantıları

Akü

Süspansiyon

Dingiller

Tekerler

Şasi bağlantıları

Egzoz

Yakıt tankı

Yakıt boruları

Uzun ve kısa farlar

Yan sinyal lambaları

Geri vites ve fren lambaları

Lastikler

Reflektör

Yangın söndürücü

İlk yardım çantası

Takoz

Avadanlık

Emniyet kemerleri

Silecekler

Direksiyon simidi

Camlar

Gösterge paneli

Periyodik olarak yapılan TÜVTÜRK araç muayene randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak 2022 araç muayene ücreti ve muayenede bakılacaklar gibi konu hakkında merak edilen detaylardan bahsettik.