Oyuncular Toplansın: İşte Aralık Ayında Çıkacak 23 Oyun

Her ay oyun dünyasında onlarca oyun piyasaya sürülüyor. İşte Aralık ayında oyuncularla buluşacak 23 oyun.

Oyunlar, kimi zaman stres atmak ve zaman geçirmek kimi zamansa güzel bir hikâyeye kendimizi kaptırarak eğlenmek için en ideal yöntemlerden birisidir. Fakat oyun piyasası son dönemlerde o kadar hızlı bir yükselişte ki bazı oyunlar çıkış yaptığında haberimiz bile olmuyor.

AAA denilen büyük yapımlar dışında nispeten daha küçük oyun firmaları ve bağımsız geliştiriciler de sürekli olarak yeni oyunları piyasaya sürüyor. Biz de sizler için aralık ayında çıkacak olan 23 oyunu bir araya getirdik.

İşte Aralık Ayında Piyasaya Sürülecek Oyunlar;

1 Aralık -Fight Knight

-Fight Knight 1 Aralık -Wartales

-Wartales 2 Aralık -Archvale

-Archvale 2 Aralık -Mechajammer

-Mechajammer 2 Aralık -Rubber Bandits

-Rubber Bandits 2 Aralık -Century: Ages of Ashes

-Century: Ages of Ashes 3 Aralık -Danganronpa Decadence

-Danganronpa Decadence 3 Aralık -Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

-Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition 3 Aralık -Chrous

-Chrous 3 Aralık -Big Brain Academy™: Brain vs. Brain

-Big Brain Academy™: Brain vs. Brain 4 Aralık -ICARUS

-ICARUS 6 Aralık -Shadow Tactics: Blades of the Shogun- Aiko's Choice

-Shadow Tactics: Blades of the Shogun- Aiko's Choice 7 Aralık -FINAL FANTASY XIV: Endwalker

-FINAL FANTASY XIV: Endwalker 7 Aralık -SpellForce III Reforced

-SpellForce III Reforced 7 Aralık -Thunder Tier One

-Thunder Tier One 7 Aralık -Rune Factory 4 Special

-Rune Factory 4 Special 7 Aralık -White Shadows

-White Shadows 7 Aralık -Twelve Minutes

-Twelve Minutes 8 Aralık -Halo Infinite

-Halo Infinite 8 Aralık -Sam & Max: Beyond Time and Space

-Sam & Max: Beyond Time and Space 9 Aralık -Blasphemous

-Blasphemous 16 Aralık -Alfred Hitchcock- Vertigo

-Alfred Hitchcock- Vertigo 23 Aralık-Martial Law

Piksel yumrukların gücü adına: Fight Knight

Tür: FPS, RPG, Macera

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 1 Aralık

Piksel tarzı grafiklerle zindanlarda canavar dövdüğünüz bu oyun hem düşük sistem gereksinimleri hem de piksel grafiklerinin ilgi çekiciliği ile bu ayın dikkat çekici oyunlarından olmaya aday. Oyun, bir bağımsız stüdyo olan Team Sorcerobe tarafından yapılıyor.

Bir avuç altın peşinde: Wartales

Tür: Açık Dünya, RPG, Sıra Tabanlı Strateji

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 1 Aralık

Zengin olma amacıyla uçsuz bucaksız bir dünyaya atılan bir grup paralı askeri yönettiğiniz bu oyun, izometrik bakış açısıyla eski Baldur’s Gate oyunlarına oldukça benziyor. Sıra tabanlı dövüş sistemi ve sunduğu mekanikler sayesinde Wartales, eski oyunları yeni grafikler ile anmak isteyen oyunlar için harika bir seçim olabilir.

Mermiler havada uçuşuyor: Archvale

Tür: Aksiyon, Macera, Rogue-like

Platform: Windows, Nintendo Switch, Xbox

Çıkış Tarihi: 2 Aralık

2 boyutlu grafikleri ve renkli dünyası ile dikkat çeken Archvale, fantastik bir evreni ele geçiren şeytani güçleri durdurmaya çalışacağınız bir oyun. “Mermi Cehennemi” olarak adlandırılan ve adının hakkını veren türün güzel bir örneği olan Archvale 2D aksiyon oyunlarını sevenlerin hoşuna gidebilecek bir oyun.

Ucuz yollu Cyberpunk: Mechajammer

Tür: Bilim Kurgu, Taktiksel, Tek Oyunculu

Platform: Windows, Linux, MacOS

Çıkış Tarihi: 2 Aralık

3 boyutlu piksel tarzı grafiklerle Cyberpunk bir evrende sizi maceradan maceraya sürükleyen bu oyun, barındırdığı yoğun Cyberpunk atmosferi ile bu tarz evrenlere giriş yapmak için oldukça uygun bir oyun.

Arkadaşlarınızla eğlencenin dibine vurun: Rubber Bandits

Tür: Eğlence, Fizik Tabanlı, Beat ‘em Up

Platform: Windows, PlayStation, Xbox

Çıkış Tarihi: 2 Aralık

Daha önce pek çok kez örneklerini gördüğümüz “Arkadaşlarınızla birlikte komik karakterleri yöneterek mini oyunlar oynama” furyasının en yeni üyesi olan Rubber Bandits, tıpkı Pummel Party ve Humman Fall Flat gibi çoklu oyuncu desteğiyle geliyor.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in Battle Royale'i: Century: Ages of Ashes

Tür: Ücretsiz, Multiplayer, Bağımsız

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 2 Aralık

Oyunlarda ejderha avlamak her zaman ilgi çekici olmuştur. Peki ya ejderhalara binerek ejderha avlamak? İşte bu sorunun cevabını merak eden bağımsız stüdyo Playwing, oynaması tamamen ücretsiz olan bu “ejderha Battle-Royale”ini meraklıları için piyasaya sürecek.

Efsane seri artık Nintendo Switch'te: Danganronpa Decadence

Tür: Macera, Masaüstü Rol Yapma

Platform: Nintendo Switch

Çıkış Tarihi: 2 Aralık

Daha önceleri bilgisayarda oynanabilen Danganronpa serisi, pek çok masaüstü rol yapma oyunu severin ilgisini çekmişti. Danganronpa Decadence ise serinin ilk üç oyununu ve 4. yeni oyunu Nintendo Switch’e getiriyor.

Serinin en sevilen oyunu: Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Tür: Macera, Masaüstü Rol Yapma

Platform: Nintendo Switch

Çıkış Tarihi: 3 Aralık

2 Aralık’ta çıkacak olan Danganronpa Decadence’ın içinde bulunan ve serinin 3. oyunu olan bu oyun, pek çok oyuncuya göre serinin en etkileyici ve en iyi oyunu olarak görülüyor. Sadece üçüncü oyunu içeren bu paket ise 3 Aralık tarihinde Nintendo Switch kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Bir nevi John Wick: Chrous

Tür: Aksiyon, Macera, Uzay

Platform: Windows, PlayStation, Stadia, Xbox

Çıkış Tarihi: 3 Aralık

Bir zamanlar galaksinin en büyük savaşçısı olan ancak şimdilerde en çok aranan kaçağını canlandırdığınız bu oyun, Metro serisinin yayıncısı Deep Silver tarafından yapılıyor. Uzayda yapay zekaya sahip gemimiz ile maceradan maceraya atılacağımız bu oyun, pek çok insanın ilgisini çekebilecek bir potansiyele sahip.

Big Brain Academy™: Brain vs. Brain

Tür: Parti, Bulmaca

Platform: Nintendo Switch

Çıkış Tarihi: 3 Aralık

4 kişiye kadar birlikte ‘kimin beyninin daha büyük’ olduğuna karar vermeye çalıştığınız bu bulmaca oyunu, bazen kolay bazen de oldukça zor bilmeceler ile size ve arkadaşlarınıza eğlenceli ve bir o kadar da zorlayıcı anlar yaşatabilir.

Hayatta kalmak için her yol mübahtır: ICARUS

Tür: Açık Dünya, Hayatta Kalma

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 4 Aralık

Tek başınıza ya da 8 kişiye kadar ekibinizle birlikte hayatta kalmaya çalışacağınız bu açık dünyada yapay zekâ tarafından yönetilen diğer canlılardan korunmak, karnınızı doyurmak ve kendinizi geliştirmek zorundasınız.

"Startejinin dibine vuracaksınız": Shadow Tactics: Blades of the Shogun- Aiko's Choice

Tür: Strateji, Aksiyon, Gerçek Zamanlı Taktik

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 6 Aralık

Epic Games’in de hem oyununu hem de eklentisini ücretsiz verdiği Shadow Tactics’in yeni eklentisi olan Blades of Shotgun, her ne kadar bir ek paket olsa da tek başına alınabiliyor ve oynanabiliyor.

Final Fantasy efsanesi son sürat devam ediyor: FINAL FANTASY XIV: Endwalker

Tür: RPG, Çok Oyunculu

Platform: Windows, PlayStation

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

FINAL FANTASY XIV: Online’ın bir ek paketi olan Endwalker, pek çok Final Fantasy oyuncusunun sabırsızlıkla beklediği bir ek paket. Eğer siz de FINAL FANTASY XIV: Online’ı sevdiyseniz bu ek pakete bir şans verebilirsiniz.

Bir dönemin efsanesi yeniden yapıldı: SpellForce III Reforced

Tür: RPG, Strateji

Platform: PlayStation, Xbox

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

Hikayeli rol yapma oyunlarının en sevilen örneklerinden olan SpellForce’un üçüncü oyununun bu “elden geçirilmiş” sürümü, SpellForce evrenini özleyenler ya da bu evrene ilk adımı atmak isteyenler için âdeta biçilmiş kaftan.

İzometrik ama gerçekçi: Thunder Tier One

Tür: Çevrimiçi Eşli, Nişancı

Platform: Windows

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

Özel bir askeri birliğe katıldığınız ve dünyayı düşmanlardan temizlediğiniz bu oyun her ne kadar üstten görünümlü bir nişancı olsa da oldukça gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor.

Çiftçi köyün efendisidir: Rune Factory 4 Special

Tür: RPG, Macera

Platform: Windows, PlayStation, Xbox

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

3 boyutlu grafiklerle birlikte Stardew Valley tarzı bir “çiftlik simülatörü” oyunu olan Rune Factory, macera ile bezenmiş bir simülasyon oyunu olarak oldukça dikkat çekiyor.

Bir Limbo alternatifi daha: White Shadows

Tür: Macera, Platform

Platform: Windows, Playstation, Xbox

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

Limbo’nun başarılı çıkışının ardından pek çok bağımsız stüdyo tarafından “Limbo benzeri” oyunlar türemişti. White Shadows da bu türü en iyi şekilde temsil edebilecek oyunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Pc'de çok sevilmişti: Twelve Minutes

Tür: Macera, Zaman Yolculuğu

Platform: Nintendo Switch, PlayStation

Çıkış Tarihi: 7 Aralık

Daha önce PC’ye çıkış yapan ve oynanışı ile dikkat çeken Twelve Minutes, oyun dünyasında dikkat çeken bağımsız yapımlar arasındaki yerini almıştı. Zaman yolculuğunu başarılı bir şekilde işleyen oyun şimdi de Nintendo Switch ve PlayStation’daki yerini almaya hazırlanıyor.

Master Chief geri döndü: Halo Infinite

Tür: FPS, Açık Dünya

Platform: Windows, Xbox

Çıkış Tarihi: 8 Aralık

Özellikle ABD’li oyuncuların “Counter Strike 1.6” sı olan Halo serisinin en son oyunu olan Halo Infinite eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu notlar almıştı. Oyun her ne kadar ülkemizde çok popüler olmasa da hem oyun dünyası hem de global oyuncular için oldukça önemli bir oyun.

Oyun dünyasının en komik ikilisi: Sam & Max: Beyond Time and Space

Tür: Macera, Bulmaca

Platform: Windows, Nintendo Switch, PlayStation

Çıkış Tarihi: 8 Aralık

Özellikle şu anda 20’li yaşlarında olan oyuncuların bir dönem severek oynadığı Sam & Max serisi, içerdiği absürt kara mizahı ve hikâye anlatış biçimi ile bir neslin gönlünde taht kuran bulmaca oyunlarındandı. Etrafa tıklayarak oynanan bu serinin son oyununda ise ukala tavşanımız ve dikkatli köpeğimiz tekrar dünyayı kurtarmaya çalışacak.

Bu platformlar sizi terletecek: Blasphemous

Tür: Metroidvania, Souls-like, Piksel

Platform: Windows, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox

Çıkış Tarihi: 9 Aralık

Metroidvania ve Souls-like türlerinin birleştiği, piksel grafiklerle oyunculara sunulan bu platform oyunu, oldukça fazla potansiyele sahip gibi görünüyor. Her ne kadar oyun piksel grafiklerle yapılsa da içerdiği vahşet dozajı bazı oyuncuları rahatsız edebilir.

Usta yazar Hitchcock'ın efsanesini bir de oynayarak deneyimleyin: Alfred Hitchcock-Vertigo

Tür: Macera, Aksiyon, Bilim Kurgu

Platform: Windows, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox

Çıkış Tarihi: 16 Aralık

Alfred Hitchcock’un aynı isimli filminden esinlenilerek yapılan bu oyun, zihninize ne kadar güveneceğini sorgulatacak türden bir oyun.

Polonya'da bir aile: Martial Law

Tür: Piksel, Atmosferik

Platform: MacOS, Windows, Linux

Çıkış Tarihi: 23 Aralık

Polonya’da Komünizm ile birlikte ortaya çıkan zorluları ele alan bu oyun, o dönemlerde yaşayan bir ailenin yaşadığı gerçekleri, düşünce yapılarını ve dünyayı algılama biçimlerini oyunculara aktaran siyasi bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.