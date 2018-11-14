Kullanıcıların dosyalarını kaybettiklerini bildirmesi ile apar topar durdurulan Windows 10 Ekim güncellemesi, gerekli düzeltmelerin ardından bir aylık gecikme ile yeniden yayınlandı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, yılan hikayesine dönen Windows 10 Ekim güncellemesini nihayet yayınladı. Bazı kullanıcıların, güncellemeyi yaptıklarında kişisel dosyalarının silindiğini raporlamasının ardından güncellemenin dağıtımını durduran Microsoft, hataları düzelttikten sonra test kullanıcıları için yeniden yayınlamıştı.

Windows 10 Ekim güncellemesindeki tüm hataları ve uyumluluk sorunlarını gideren Microsoft, güncellemenin final sürümünü tüm kullanıcılar için yayınladı. Milyonlarca cihazdan edindikleri geri bildirimler neticesinde var olan hataları giderdiklerini ve başka hata ile karşılaşmadıklarını belirten Microsoft, güncellemenin tam anlamı ile hazır olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Microsoft, cihaz uyumsuzluğu tespit edilmesi halinde kullanıcıların güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeleri halinde bile güncellemenin sorun çözülene kadar cihaza gönderilmeyeceğini dile getirdi. Bu nedenle Windows 10 Ekim güncellemesi cihazınıza gelmediyse, bir uyumluluk sorunu söz konusu demektir. Windows 10 Ekim güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor?

1- Akıllı Telefonunuzu Bilgisayarınıza Bağlayın

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak bilgisayarınız üzerinden metin mesajı ya da fotoğraf gönderebilir ve alabilirsiniz.

2- Zaman Çizelgesi Akıllı Telefonunuzda

Microsoft’un bu yılın başlarında sunmuş olduğu Zaman Çizelgesi özelliği artık akıllı telefonunuza da geliyor. Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından Microsoft Launcher’ı Android ya da iOS akıllı telefonunuza indirerek Windows 10 Zaman Çizelgesi’ni akıllı telefonunuzdan kontrol edebilir ve işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

3- Bulut Pano

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından bilgisayarınız Bulut Pano adında yeni bir özelliğe kavuşacak. Bu özellik ile aldığınız ekran görüntülerini ya da kopyaladığınız herhangi bir şeyi tek bir panoda görüntüleyebileceksiniz. Böylece yapıştırmadan birden fazla şeyi üst üste kopyalama şansınız da olacak. Ayrıca bulut desteği sayesinde dilerseniz panonuzu Microsoft hesabınızın bağlı olduğu diğer bilgisayarlarla da senkronize edebilirsiniz.

4- Karanlık Mod

Karanlık Mod özelliği son dönemde hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda son derece popülerleşen bir mod. Microsoft da bu trendi görmezden gelmedi ve Windows 10 Ekim güncellemesi ile birlikte Dosya Gezginine ‘Karanlık Mod’ özelliği ekliyor.

5- Buluetooth Cihazların Şarjı

Microsoft, uzun süredir beklenen özelliği nihayet işletim sistemine ekliyor. Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından bilgisayarınıza bağlı bluetooth cihazların şarjlarının ne kadar kaldığını bilgisayarınızdan kontrol edebileceksiniz.

6- Güç Kullanımı

Windows 10 Ekim güncellemesinin ardından Görev Yöneticisi’ni açarak hangi uygulamanın daha fazla güç tükettiğini görüntüleyebileceksiniz. Bu özellik, bazı uygulamaların popülerliğinin azalmasına neden olabilir.

7- HDR ve Işın İzleme Desteği

Microsoft, Windows 10’a HDR desteğini getirmiş olsa da mükemmel bir şekilde çalıştığı söylenemez. Windows 10 Ekim güncellemesi, HDR desteğini iyileştirerek daha iyi kontrast ve daha canlı renkler sunuyor. Ayrıca Microsoft, güncelleme ile birlikte işletim sistemine Nvidia’nın yeni Işın İzleme teknolojisi için de destek ekliyor.

8- Metin Boyutu

Şu ana kadar Windows 10 kullanıcıları daha büyük metin boyutu için ekran ölçeklendirmesini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Ancak Windows 10 Ekim güncellemesi ile her şeyin boyutunu değiştirmeden sadece metin boyutunu değiştirmek mümkün hale geliyor.

9- Snip & Sketch

Yeni Snip & Sketch özelliği ile Windows+Shift+S tuşlarına basarak tam ekran, uyarlanabilir dikdörtgen ekran ya da serbest şekilli bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüleri, Windows+V kısayolu ile ulaşabildiğiniz Bulut Pano’ya kaydedilir.