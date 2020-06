Ampul Aracılığıyla Konuşmaların Dinlenebileceği Yöntem

Yapılan yeni araştırmaya göre hiçbir harici yazılım kullanmadan 25 metre mesafe içerisinde gerçekleşen konuşmalar dinlenebilir. Araştırmacılar bunun, sadece odada bulunan ampul sayesinde olduğunu iddia ediyor.

Daha önce yapılan bir araştırma, Amazon Alexa ve Apple Siri’ye uzaktan sesli komutlar gönderebilmek için lazer ışınlarını kullanarak cihazların nasıl hacklenebileceklerini ortaya koymuştu ancak yapılan son çalışma, bilgisayar korsanlarının sesi gerçek zamanlı olarak dinleyebileceklerini gösterdi.

İsrail Negev Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve yayınlanan makalede, bilgisayar korsanlarının bir ampuldeki titreşimleri izleyerek özel konuşmalara kulak misafiri olmak için yenilikçi bir teknik kullanabileceğini ortaya koydu. Araştırmacıların 'Lamphone' adını verdiği teknik, sesin yarattığı hava basıncını değiştirerek üretilen ampullerdeki titreşimleri yakalayarak çalışıyor. Titreşimleri yakalayan ve onları sese dönüştüren araştırmacılar, 25 metreye kadar konuşmaları dinleyebildiklerini iddia ediyor.

3 ayrı donanımın birlikte kullanılmasıyla dinleme yapılabiliyor:

Makalede, "Asılı ampulün çok hafif titreşmesine neden olan, yüzeyinde bulunan hava basıncındaki dalgalanmaların, konuşma ve şarkı söylemeyi toplamak için kötü niyetli kulak misafirleri tarafından pasif, harici ve gerçek zamanlı olarak nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyoruz" deniliyor.

Teknik, temelde üç teknolojik aygıta dayanıyor. Bunlar; asılı ampulün uzaktan görüş alanına yerleştirilen bir teleskop, teleskopun üstüne monte edilmiş bir elektro-optik sensör ve sesi yakalamak ve işlemek için bir ses dönüştürme sistemi. Bir odada bir konuşma gerçekleştiğinde ses, ampulün yüzeyindeki hava basıncında dalgalanmalara neden olarak titreşmesine neden oluyor. Daha sonra analog elektro-optik sensör, bu titreşimi optik bir sinyal olarak yakalıyor ve bir ses dönüştürme algoritması kullanarak işliyor.

Araştırmanın lideri; “Lamphone'un performansını gerçekçi bir kurulumda değerlendiriyoruz ve Lamphone'un 25 metre uzaklıktaki kulak misafiri tarafından, Google Cloud Speech API vasıtasıyla tanımlanabilecek insan konuşmalarını ve Shazam ya da SoundHound gibi uygulamalar vasıtasıyla tanımlanabilecek şarkı söylemeleri elde etmek için kullanılabileceğini gösteriyoruz” dedi.

Araştırmaya bağlı bir testte araştırmacılar, konuşma için ABD Başkanı Donald Trump tarafından önceden kaydedilmiş bir konuşmayı, şarkı söyleme içinse Beatles'ın Let It Be şarkısını kullandılar. Lamphone, sesi yakalamak için sadece hafif titreşim gerektirdiğinden potansiyel mağdurların doğrudan katılımını gerektirmiyor. Tekniğin en büyük dezavantajıysa ampule doğru giden 25 metrelik kesintisiz bir 'görüş hattı' gerektirmesi. Bununla birlikte farklı lens çaplarına sahip teleskopların kullanılması, tekniğin daha uzakta çalışmasına imkân verebilir.

Rapora göre bir Lamphone saldırısına karşı koymanın yolu, daha az ışık yayan daha zayıf ampuller kullanmak. Bir diğeriyse daha ağır bir ampul yardımıyla titreşimi azaltmak. Sonuç kısmında; "Ampul ne kadar ağırsa titreşimi o kadar az olacaktır. Bu, kulak misafirinin daha hassas bir ADC ya da daha büyük lens çapına sahip bir teleskop gibi daha iyi ekipmanlar kullanmasını gerektirecektir” açıklamasına yer verildi.