Araştırmacılar, Uçan Yılanların Gizemini Çözdü

Virginia Tech araştırmacıları, uzun süredir devam ettirdikleri araştırmalar sonucunda uçan yılanların gizemini çözdü. Gerçekleştirilen araştırmada hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralar kullanıldı.

Doğa ve hayvanlar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok fazla şey bulunuyor ancak gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte yapılan çalışmalar sayesinde bunlar hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz. Virginia Tech tarafından yapılan son araştırmayla birlikte bildiklerimiz arasına bir yenisini daha ekliyoruz.

Virginia Tech tarafından uçan yılanlar üstüne yapılan yeni bir araştırma, bu süreçteki kilit bir noktayı açığa çıkardı. Araştırmacılar, hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralarla aerodinamik ve eylemsizlik etkisini birleştiren yılan uçuşlarının üç boyutlu matematiksel modelini oluşturdular.

Uçan yılanların gizemi:

Araştırmacılar, bu çalışmayla birlikte uçuş eylemine sadece bir unsurun değil yılanın yaptığı hareketlerin, yılanın deviniminin ve süzülme işlemini mümkün kılan diğer unsuların birleşiminin izin verdiğini keşfetti. Ayrıca yapılan bu çalışma, diğer hayvanlardaki dalgalanmanın farklı bir işlevini de ortaya koydu ki bu, yeni uçan robotların yapımında kullanılabilir.

Aslında bu çalışma, bundan yaklaşık 10 yıl önce ABD Savunma Bakanlığı tarafından Virginia Tech araştırmacılarının fonlanmasıyla başlamıştı. Çalışma kapsamında 'uçabilen' 5 yılan türü üzerinde çalışılıyordu. Projenin başındaysa Virginia Tech'ten Biyolog Jacke Socha bulunuyordu.

2020 yılına geldik ve Socha hâlâ bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yayınlanan son çalışmada Socha’nın yanı sıra Isaac J. Yeaton, Shane D. Ross ve Grant A Baumgardner'ın isimleri yer alıyor. Ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada uçan yılanın vücudu, 3D devinimde yeniden yapılandırılıyor. Yılanın havadaki dalgalanması, hem dikey hem de yatay dalgalar gerektiriyor. Buradaki fazlar 90 dereceye kadar farklılaşırken frekanslar iki katına kadar farklılaşıyor.