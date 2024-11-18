Türkiye’de bisküvi dendiğinde akla gelen markalardan biri olan Arı Bisküvi, neredeyse her eve tatlı bir anı bırakmayı başarmış köklü bir geçmişe sahip. Bu içerikte, Arı Bisküvi'nin yıllara meydan okuyan bir direnişi, değişen sektör koşullarına karşı verdiği bir mücadelenin öyküsünü anlatıyoruz.

Arı Bisküvi, 1952 yılında Cemil Akar tarafından kuruldu ve Türkiye’nin ilk bisküvi üreticilerinden biri olma unvanını taşıyordu.

Bisküvinin, pek çok insan için yeni bir lezzet olduğu o yıllarda, Arı Bisküvi kaliteli ve uygun fiyatlı bisküvileri ile kısa sürede popüler hâle gelmişti.

Türkiye’nin en sevilen markalarından biri olmayı başaran Arı Bisküvi, müşterilerinin en tatlı anlarına eşlik eden bir marka olmayı başarmıştı.

Bu başarının altında, Cemil Akar’ın işini çok ciddiye alarak her adımda kaliteyi sağlamaya odaklanması ve bu doğrultuda yurt dışından gıda mühendisleriyle çalışması da yatıyordu

Öyle ki sadece ürünleriyle değil, fabrikasının saçtığı lezzetli kokularla bile insanların hayatlarında tatlı anlar yarattığı söyleniyor.

Arı Bisküvi, zaman içinde ürün çeşitliliğini de artırarak kekten gofrete, çikolata kaplamalı ürünlerden klasik bisküvilere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar hâle gelmişti.

Özellikle çocuklar ve aileler tarafından çok sevilen Arı Bisküvi, güvenilir lezzet olarak hafızalarda yer etmeyi başarmıştı.

Fakat 1980’lere gelindiğinde Arı Bisküvi, yoğun rekabet ve artan üretim maliyetleri nedeniyle zorlu bir sürece girmişti.

Cemil Akar’ın çocukları babalarının kurduğu şirketle pek ilgilenmiyordu ve bu sebeple bin bir emekle kurduğu şirketin geleceğini düşünen Akar’ın fabrikasını bir bayisine devretmek için anlaşma yaptığı söyleniyor.

Bu anlaşmanın ardından, Cemil Akar’ın vefatı ile de birlikte, şirket yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı ve sonunda marka Ankara baş bayisi olan Durmuş Seyhan’a devredildi.

Bu devir süreci aslında Arı Bisküvi için büyük bir dönüşüm anlamına geliyordu.

Bu süreçte, şirketin yeni sahibi Durmuş Seyhan her ne kadar bir süre 600 ila 700 kişini çalıştığı bu dev fabrikayı ayakta tutmak için çabalamış olsa da bir süre sonra değişen piyasa şartları onu kritik kararlar almaya itti.

O dönem Eti ve Ülker gibi devlerle rekabet eden Arı Bisküvi için bu kritik karar söz konusu bisküvi rekabetinden çekilmek anlamına geliyordu.

Şirket, değişen piyasa şartlarına uyum sağlayabilmek ve maliyetlerini kısabilmek için küçülmeye gitti ve yalnızca grissini üretimine odaklanma kararı aldı.

Bu adım, markanın devamlılığını sağlasa da Arı markalı bisküvilerin sonu oldu…

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