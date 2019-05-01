ASELSAN, Altay Tankı İçin BMC ile 840 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

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ASELSAN, KAP'a yaptığı açıklama ile BMC ile Altay tankı için 840 milyon dolarlık anlaşma gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve Türkiye’nin en önemli savunma sanayii şirketlerinden biri olan ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile BMC ile kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon euroluk anlaşma gerçekleştirdiğini duyurdu.
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Yapılan açıklamada, “ASELSAN ile BMC arasında; ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedariğine yönelik olarak 01.05.2019 tarihinde toplam bedeli 840.986.250,- EURO tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşmanın içeriğini oluşturan Altay tankının özelliklerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/aselsandan-841-milyon-avroluk-sozlesme-4636625/
Etiketler: aselsan, altay, bmc
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