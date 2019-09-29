ASELSAN tarafından yürütülen elektronik harp alanındaki en büyük proje olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi’nin fabrika kabul testlerinin ilki başarı ile gerçekleştirildi. Türk ordusunun karadaki elektronik harp aygıtı Koral, yakın zamanda denizlerde de görev alacak.

Düşman radarlarını körleştiren, uçak ve akıllı füzelerin hedefini saptıran, bulunduğu alandaki dost birliklere elektronik görünmezlik sağlayan, ASELSAN yapımı benzersiz Milli Elektronik Harp Süiti, yakın zamanda denizlere iniyor. Deniz Elektronik Harp Süiti’nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamlandı.

ASELSAN’ın yaptığı harp süiti, ilk olarak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’da kullanılacak. Uzak coğrafyalarda arzu edilen bir bölgede kara harekâtı icra edilebilmesinden, başka ülkelerin üslerine bağlı olmadan hava harekâtı yapabilme imkânları sunan TCG Anadolu, harp süiti ile önemli yetenekler kazanacak.

Dünyada bir ilk!

Deniz Elektronik Harp Süiti; Merkezi Yönetim Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Elektronik Taaruz Sistemi, Dekoy Atım Sistemi ve Lazer İkaz Sistemi’ni içerisinde barındırıyor ve bu mevcut özellikleriyle beraber bir ilk olma özelliğini taşıyor. TCG Anadolu gemisinin üzerinde 2020 yılında icra edilecek deniz kabul testleri ile benzersiz Deniz Elektronik Harp Süiti’nin teslimatı tamamlanmış olacak.

Deniz Elektronik Harp Süiti ile birlikte TCG Anadolu’nun başta güdümlü mermiler olmak üzere birçok tehdide karşı fonksiyonel olarak korunması planlanıyor. Tamamlandığında, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki ilk Deniz Elektronik Harp Süiti olacak sistem, donanmanın elektronik harp alanındaki yapı taşı olacak ve daha birçok farklı platformda kullanılacak.