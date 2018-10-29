Bursa'da Bursalı sanayicilerle bir araya gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünyadaki savunma harcamalarının geldiği noktayı açıkladı: 1,7 trilyon dolar.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)'nun yerli ve milli savunma sanayi hareketine destek verebilmek için gerçekleştirdiği toplantıda önemli konular konuşuldu. Bu konular arasında dünyada savunma sanayine harcanan para, ülke olarak ihtiyaçlarımız ve yüksek katma değerli ürünlerin önemi vurgulandı.

Dünyanın en büyük yüz savunma sanayi kuruluşundan birisi olan ASELSAN'ın Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ekibinden bilgi alan, ikili görüşmeler gerçekleştiren Bursalı iş insanları, iş birliği fırsatlarını değerlendirdiler.

Koçarslan: "Kent olarak savuma sanayimize katkı sağlayacak tüm projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız."

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan Bursa'nın otomotiv, tekstil, kimya ve makine gibi sanayilerde geçmişi olduğunu hatırlattı. Koçarslan, sözlerine "Kent olarak savuma sanayimize katkı sağlayacak tüm projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız. Firmalarımızın, savunma sanayimizin omurgasını oluşturan ASELSAN ile iş birliği imkanlarını değerlendireceği etkinliğimiz, milli üretimde daha fazla yer almalarının önünü açacaktır" şeklinde devam etti.

Görgün: "Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı 2 milyar dolar."

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise dünyada savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolara ulaştığını söylerken, bu miktarın yüzde 40'ının personel, yüzde 23'ünün teçhizat, yüzde 35'inin ise cari olarak gerçekleştiğini söyledi. Görgün ayrıca ülkemizin bu alanda 18,2 milyar dolar ile dünyada 15. sırada olduğunu, savunma ve havacılık cirosunun ise 6 milyar dolar olduğunu söyledi. Görgün açıklamalarının devamında "Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı ise 2 milyar dolar. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği irade sayesinde ülkemizin sektörde ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz" dedi. Son olarak da Bursa'yı önemsediklerini ve Bursa sanayisinin ihtiyaç duyulan pek çok ürünü ürettiğini sözlerine ekledi.

Katma Değeri Yüksek Sektörler Önemli

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa'yı yüksek katma değer üreten uzay, savunma, havacılık, raylı sistemler gibi konularda söz sahibi bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. BUTEKOM ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde önce ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi, ardından da ikili görüşmelere geçildi. Görüşmeye 70'in üzerinde firma katıldı.