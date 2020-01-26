ASELSAN, Jandarmaya Kaplan Bomba İmha Robotu Hediye Etti

ASELSAN, Aralık 2019’da Şırnak’ta el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen can kayıpları sonrası Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii), jandarmaya 4 adet Kaplan Bomba İmha Robotu hediye etti. Kaplan Bomba İmha Robotu, mayın ve patlayıcıların tespiti ve imhasında kullanılıyor.

ASELSAN’ın bu hediyesinin arkasındaki sebep ise geçtiğimiz senenin aralık ayında Şırnak’ın İdil ilçesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) imhası sırasında yaralanmaların ve can kayıplarının oluşması. ASELSAN, bu tür can kayıplarının önüne geçilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı’na bu imha robotundan hediye etti.

Kaplan Bomba İmha Robotu

ASELSAN tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na hediye edilen 4 Kaplan Bomba İmha Robotu’nun kullanımı için gerekli olan personel eğitimi de tamamlandı. Bu sayede el yapımı patlayıcılara uzaktan müdahale yeteneği kazandırılmış oldu.

ASELSAN tarafından özel olarak geliştirilen Kaplan Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilebilmesi için tasarlanmıştı.

Kaplan Bomba İmha Robotu’nun özellikleri arasında bir nesneyi 500 metrelik bir mesafeden inceleyebilme, patlayıcıların incelenmesi ve imhası için kullanılan 6 eksenli robot kol gibi özellikler bulunurken kar, çamur gibi zorlu çevre koşullarda ve zeminlerde de rahatlıkla hareket edebiliyor.

Robotta bulunan gelişmiş entegre gözetleme sistemi, şüpheli nesnelerin yüksek çözünürlükte ve gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini sağlıyor. Robot, ayrıca daha sonra incelenebilmesi için kayıt imkânı da sunuyor. Robot, ayrıca gücü, sağlamlığı ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.