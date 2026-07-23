Aston Martin, Vanquish modelinin 25. yılına özel olarak tasarlanan Vanquish 25 modelini görücüye çıkardı. Araçtan sadece 50 tane üretilecek.

İngiltere merkezli Aston Martin, dünyanın en önde gelen lüks otomobil üreticilerinden biri konumunda. Firmanın Vanquish isimli modelinin otomotiv dünyasındaki serüveni ise ilk olarak 2001 yılında Ian Callum tarafından tasarlanan ikonik modelle başlamıştı. Şimdi ise özel bir sürüm Vanquish tanıtıldı.

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Lüks otomobil üreticisi, modelin 25. yılına özel hazırladığı Vanquish 25 otomobilini resmen görücüye çıkardı. Her detayıyla sizi büyüleyecek yeni Aston Martin Vanquish 25 otomobilinden yalnızca 50 adet üretilecek.

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Karşınızda Aston Martin Vanquish 25

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Üretilecek 50 adetlik bu son derece sınırlı serinin dağılımı da eşit bir şekilde planlanmış durumda. Araçların 25 adedi Coupé gövde tipinde, diğer 25 adedi ise üstü açık Volante versiyonu olarak hazırlanacak. Özel üretimin getirdiği ayrıcalık doğrultusunda her bir araç, müşterilerin tamamen kişisel tercihlerine ve isteklerine göre şekillendirilecek.

Vanquish 25 modelini standart üretim kardeşlerinden ayıran en belirgin dış tasarım unsurlarının başında, yalnızca bu özel seriye tahsis edilen "Q Skye Silver" isimli özel gövde rengi var. Aracın dış gövdesinin çeşitli noktalarına yerleştirilen "25" plakaları ve ince işlemeler modelin çeyrek asırlık mirasını vurgularken, standart donanım listesine dahil edilen 21 inçlik özel jant tasarımı ile yenilenen egzoz çıkışları otomobilin kaslı duruşunu güçlendiriyor.

İç mekanda da bu özel temayı sürdüren Aston Martin mühendisleri ve tasarımcıları, kabine çok daha cesur ve sportif bir hava katmak adına kırmızı renkli bir start/stop düğmesi entere etmiş. Siyah Alcantara döşemelerin hakim olduğu kabin içerisinde "Vanquish 25" logosu ile özel işlemeler dikkat çekiyor.

Gelelim kaputun altına. İngiliz üretici, gövde ve kabindeki özel tasarım dokunuşlarına rağmen aracın mekanik altyapısında ve güç aktarma organlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyi tercih etmedi. Vanquish 25'in kalbinde, standart modele benzer 5.2 litrelik çift turbolu V12 motor yer alıyor. devasa ünite, otomobile tam 835 beygir güç ve 1.000 Nm tork üretme imkânı sağlıyor.

Aston Martin, sınırlı sayıda üretilecek bu koleksiyonluk otomobili önümüzdeki ay düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası'nda sergileyecek. Fiyatı ise açıklanmadı