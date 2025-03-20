Her şeyin başı sağlık diye boşuna demiyoruz! Bir insanın herhangi bir sağlık problemi olduğunda yapacağı ilk şey bir doktora gitmek ve iyileşmek için elinden gelen her şeyi yapmak oluyor. Peki ya astronotlar?

Astronotlar, olası bir sağlık problemi ile karşı karşıya kaldıklarından neler yapıyor? Doktora gidecek hâlleri elbette yok.

Öylece durup hastalıklarının geçmesini mi bekliyorlar?

Mikro yer çekimi, bedensel işlevlerin birçoğunu değiştirebiliyor.

Kusma

Örneğin bu yer çekiminin etkilerinden biri, vücudun içindeki sıvıların yüzmesine sebep olması. Bu da iç kulağın dengesini bozuyor ve organın yukarıyı aşağıdan ayırt edememesine neden oluyor. Tüm bunlar da deniz veya araba tutmasına benzeyen, uzay adaptasyon sendromu ile açıklanıyor.

Uzayda astronotların en sık bildirdiği rahatsızlık ise hareket hastalığı. Bu rahatsızlık, uzay adaptasyon sendromuna bir nebze olsa da benziyor ve astronotların %65-%75’ini etkisi altına alıyor.

Ayrıca astronotların uzay ortamında vücutlarının ağırlıksızlıklarına alışması, birkaç gün sürüyor ve bu süre zarfında da baş ağrısı ve kusma gibi çeşitli problemlerle karşılaşabiliyorlar.

Öte yandan astronotlar, uzay uçuşundan önce karantinaya alındıklarından uzayda bir patojene maruz kalma ihtimalleri çok düşük.

Fakat olur da bir astronotun burnu akarsa veya tıkanırsa, etkileri Dünyadakinden daha rahatsız edici oluyor. Çünkü patojenler, buradaki mikro yerçekiminde daha kalın hücre duvarlarına ve daha yüksek dirence sahip oluyorlar.

Neyse ki grip veya soğuk algınlığı gibi şikâyetler, uzayda kendi kendine geçme eğiliminde ve bu nedenle onlar, yalnızca biraz bekleyerek bu problemin üstesinden geliyorlar.

Uzay aracındaki astronotlar, bazı zamanlar bir şeylere çarparak yaralanabiliyorlar.

Çarpmalar, çürükler ve diğer küçük yaralanmalar için ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiye almak üzere doktorları arıyorlar. Doktorlar da astronotları doğru şekilde yönlendiriyor ve böylece iyileşme hızlandırılıyor.

Elbette ameliyat edilmesi gereken çok ciddi bir durum varsa, astronotları uzaya götüren uzay aracı Dünyaya tekrar geri dönebiliyor. Yıllar önce bu tarz birkaç örnek de yaşanmıştı. Özetle astronotlar sağlık problemlerini gerek bir doktora telefonla ulaşarak gerek birkaç gün geçmesini bekleyerek çözmüş oluyor.

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