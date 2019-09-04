Son dönemde dikkat çeken 240Hz ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarları, Asus’a göre artık eski teknoloji. Firma, IFA 2019’da 300Hz ekran yenileme hızına sahip, hız canavarı oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S’i tanıttı.

Asus, oyuncu dizüstü bilgisayarları pazarında daha iddialı bir konuma gelmeyi istiyor. Bu amaçla da IFA 2019’da yepyeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Zephyrus S’i tanıttı. Cihazın en dikkat çekici yanı ise 300Hz ekran yenileme hızı oldu. Asus’a göre kullandıkları paneller, rakiplerinin panellerinden çok daha hızlı ve yaklaşık 3ms tepki süresine sahip.

Yeni 300Hz sisteme sahip ilk dizüstü, 17 inçlik Rog Zephyrus S GX701 oldu. Cihaz, hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde bu ekranı destekleyecek üst düzey donanıma sahip olarak üretildi. Bu donanıma GeForce RTX 2080 ekran kartları da dahil edildi. Cihazın 300Hz ekrana sahip varyantı Ekim 2019’da piyasada olacak.

Asus'un bu ekranına sahip diğer modeller ise 2020 yılında gelecek. IFA 2019’da gördüğümüz prototipler arasında 15 inçlik GX502 ve 15 ve 17 inçlik iki versiyonuyla Strix SCAR III yer aldı. Yani Asus bu ürün gamını oldukça genişletecek.

Aradaki bu farkı kullanıcıların nasıl karşılayacağı ise merak konusu. Yüksek seviye yenileme hızına sahip ekranların verimli çalışabilmeleri, yeterince yüksek FPS ile oyun oynamaya bağlı oluyor. Pek çok oyun da bu seviyede sıkıntısız çalışmak için ciddi bir sistem gereksinimi duyuyor. Yani bu ekranların tam potansiyellerine ulaşabilecekleri oyunlar kısıtlı olacak, en azından şimdilik.