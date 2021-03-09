ASUS, oyuncular için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı TUF Dash F15'i duyurdu. Bulduğu tüm üst düzey özellikleri kullanmayı tercih eden ASUS, oyuncuların iştahını kabartacak bir ürün tasarlamış durumda. Mart sonunda Hindistan pazarında satılacak dizüstü bilgisayar, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye de gelebilir.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi ASUS, CES 2021'de kısmen tanıttığı oyuncu dizüstü bilgisayarı TUF Dash F15'i Hindistan pazarında resmen duyurdu. Şirketin TUF serisindeki etkileyici özelliklere sahip modellerinden bir tanesi olan Dash F15, tüketicilerin ASUS hayranlıklarına kat be kat artıracak gibi görünüyor. Çünkü şirket, bu oyuncu dizüstü bilgisayarında bulduğu en üst düzey özellikleri kullanmayı tercih etmiş durumda.

İki farklı renk seçeneğine sahip olan ASUS TUF Dash F15, minimalist tasarıma sahip bir model olarak karşımıza çıkıyor. 15,6 inç büyüklüğündeki ekrana, 19,9 mm kalınlığa ve yalnızca 2 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar, dayanıklılık açısındansa MIL-STD-810H standartlarını karşılayabiliyor. Bundan sonra anlatacağımız teknik özellikler ise oyunseverlerin iştahlarını kabartacak türden.

Karşınızda ASUS TUF Dash F15

ASUS'un oyuncular için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayar, FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. IPS yapıdaki ekranın 144 Hz ya da 240 Hz tazeleme oranlı versiyonlarını tercih edebilecek olan kullanıcılar, hangi varyantı seçerlerse seçsinler 3 ms gecikme süresi ve sRGB renk uzayının yüzde 100'ü ile karşılaşıyorlar. Ayrıca "Adaptive sync" teknolojisi de ekranın sahip olduğu yetenekler arasında karşımıza çıkıyor. Bu etkileyici ekrana güç veren GPU ise NVIDIA GeForce RTX 3060 ya NVIDIA GeForce RTX 3070 olarak tercih edilebiliyor.

Kasanın içine baktığımızda, Intel'in 11. nesil Core i7-11370H işlemcisinin bu dizüstü bilgisayara hayat verdiğini görüyoruz. Bu işlemciyi 32 GB'ye kadar DDR4 RAM, 1 TB'ye kadar da M.2 SSD ile destekleyen mühendisler, 16 saate kadar kullanım imkanı sunan güçlü bir bataryayı da ihmal etmemişler. Hızlı şarj desteğine sahip olan bu batarya, yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. ASUS TUF Dash F15'in bağlantı seçeneklerine baktığımızda ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4, USB Type-A 3.2, HDMI 2.0, LAN ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin varlığını görüyoruz.

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, mart ayının sonunda Hindistan genelinde satın alınabilecek. Önümüzdeki aylarda Türkiye ve diğer ülkelere de sunulması beklenen TUF Dash F15'in başlangıç fiyatı ise 1.910 dolar olarak açıklandı.