Redmi, bugün gerçekleştirilen lansman etkinliğinde geçtiğimiz günlerde haberini aldığımız yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. 14 ve 15 inçlik ekranlarla karşımıza çıkan RedmiBook Pro, iş odaklı kullanımda tatmin edici bir performans sergileyecek özellikleriyle piyasaya giriş yaptı.

Redmi, bugün Çin'de bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte yeni amiral gemisi telefonları Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro+’ı tanıtan Çinli üretici, aynı zamanda yeni dizüstü bilgisayarı RedmiBook Pro'yu da beğenimize sundu.

Özellikle tasarımı ve ekranıyla dikkat çeken RedmiBook Pro, özellikleriyle daha çok iş odaklı kullanıma uygun bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkmış durumda. 14 ve 15 inçlik ekranlarıyla satışa sunulan RedmiBook Pro, tek renk seçeneği ile alıcıları ile buluşacak.

RedmiBook Pro kullanıcılarına neler vadediyor?

RedmiBook Pro, Intel 11. nesil Core i5-1135G7 ve Core i7-1165G7 işlemci seçenekleri, entegre Intel Xe ekran kartı veya tercihe bağlı olarak Nvidia GeForce MX450 ekran kartı ile geliyor. Bu özellikleriyle RedmiBook Pro, oyun bilgisayarından çok iş odaklı bir dizüstü olduğunu gösteriyor.

16 GB DDR4 3200MHz RAM ve 512 GB PCIe SSD ile gelecek olan cihaz, 3200x2000 piksel çözünürlüğe sahip 15 inç 3,2K ekran ve 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip 14 inç 2,5K ekran seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 14 inç'lik modelde yüzde 88,2'lik bir ekran gövde oranı mevcutken bu oran 15 inç'lik modelde yüzde 89.

RedmiBook Pro 15 özellikleri:

İşlemci: Intel i5 / i7

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Ekran: 15 inç, 3,2K, 90 Hz

Ağırlık: 1,79 kg

RedmiBook Pro 14 özellikleri:

İşlemci: Intel i5 / i7

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Ekran: 14 inç, 2,5K, 90 Hz

Ağırlık: 1,46 kg

RedmiBook Pro 14 ve 15 fiyatları:

RedmiBook Pro'nun her iki modeli de üç farklı sürüm ile satışa sunulacak. RedmiBook Pro 14'ün ön sipariş alımları başlamış durumda ve bilgisayar 4 Mart tarihinden itibaren de satışa açılacak. RedmiBook Pro 15'in ön siparişleri ise 6 Mart'ta başlayacak ve satışa sunulacağı tarih ise 15 Mart. Her iki modelin sürümlerinin fiyatları ise aşağıdaki gibi;

14 inç:

Core-i5, Intel Xe - (16 GB + 512 GB): 4,499 yuan (697 dolar)

Core-i5, Nvidia MX450 GPU - (16 GB + 512 GB): 5,299 yuan (821 dolar)

Core-i7, Nvidia MX450 GPU - (16 GB + 512 GB): 5,999 yuan (929 dolar)

15 inç: