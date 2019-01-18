ASUS, 'ROG Merhaba 2019' etkinliği kapsamında, bu sene Türkiye'de piyasaya süreceği ROG serisi ürünlerini tanıttı.

ROG serisiyle performans düşkünü oyuncuların isteklerine cevap veren ürünler üreten ASUS, Türkiye'de gerçekleştirdiği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Kulaklıktan oyuncu kasasına birçok ürün skalasında ürünü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak olan ASUS'un ROG yelpazesi oldukça geniş.

ASUS ROG Serisiyle Türkiye'de Piyasaya Çıkacak Ürünler

ROG Zenith Extreme Alpha

ROG Rampage VI Extreme Omega

TUF Gaming GT501 Kasa

ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC

ROG Gladius II Origin

ROG Strix Fusion 300

ASUS, Extreme Alpha ve Rampage VI Extreme Omega anakartlarıyla performansa önem veren oyunculara özel çözüm sunuyor. Bununla birlikte TUF serisi aksesuarlara özel üretilen GT501 kasada askeri motifler ve güçlü bir soğutma desteği sunuluyor.

GeForce'un en güçlü amiral gemilerinden RTX 2080 Ti'ye 3 fanlı hava soğutma sistemiyle kapalı su soğutma sistemi sunan ASUS, bu anlamda rakiplerinden bir adım öne çıkmayı hedefliyor. OC Edition kartında 1815MHZ çekirdek hızı ve GDDR6-14800 MHz hafıza sunan ASUS, bu sayede GeForce GTX 2080 Ti'nin gücünü sonuna dek kullanıyor.

Son olarak ASUS ROG Strix'e değinelim. PS4 ve Mac'e de uyumlu olan bu oyuncu kulaklığı, 7.1 kanal çevresel ses deneyimi desteği sunuyor. %100 protein deri kulak yastığına sahip olan ürünün oldukça karizmatik bir RGB aydınlatması da mevcut.