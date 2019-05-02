ASUS, Çeşitli Ödüller Dağıttığı Yeni Kampanyasını Duyurdu

Bilgisayar donanımları söz konusu olduğunda sektörün öncü şirketlerinden biri olan Asus, anakart, ekipman ve daha pek çok ödülün bulunduğu 30. yıl özel kampanyasını duyurdu.

Asus, şirketin 30. kuruluş yıl dönümünü şerefine tüm dünyada başlattığı “Birlikte 30 Yıl” kampanyasını duyurdu. Son 30 yılda, kullanıcılardan gelen yorumlar Asus’un yeniliklerin ve performansın sınırlarını yükselten ürünler geliştirmesinde ilham kaynağı oldu. Asus, kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verdikleri destekten ötürü hayranlarına gönülden teşekkür ederek, onlardan ürünlerle yaşadıkları deneyimleri paylaşmasını istiyor.

Düzenlenen kampanyada heyecan verici birçok ödülden birini kazanmak için hayranların ürün hikayelerini paylaşmaları ve/veya eğlenceli bir sistem kurma sınavına girmeleri gerekiyor. Asus kampanya sonunda 30 kişiye ödül dağıtacak. Bu ödüller arasında Intel Core i9-9980XE işlemciler, üst düzey sınırlı sürüm anakartlar, Intel Core i9-9900K işlemciler, ROG Maximus XI Formula anakartlar, üst düzey ekipmanlar, ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Edition ekran kartları, bir adet ROG Swift PG27UQ monitör ve daha fazlası bulunuyor. 2 Mayıs 2019 (bugün) tarihinde başlayacak olan kampanya, 10 Haziran 2019’a kadar sürecek.